Mynářovu zabijačku prověřuje policie. Prase by pošlo hlady, hájí ho Zeman

Okolnosti týkající se zabijačky, kterou ve své restauraci v Osvětimanech na Uherskohradišťsku uspořádal hradní kancléř Vratislav Mynář, prověřují policisté.

Výsledky budou hlásit krajské hygienické stanici, která je správním orgánem příslušným k projednání případného přestupku, řekl v pondělí policejní mluvčí Petr Jaroš.

„To prase nebylo nemocné. To prase bylo hladové, a to proto, že penzion je zavřený, takže zbytky potravin, kterými se krmilo, neexistují. A prase by umřelo hlady,“ řekl na obhajobu Mynáře prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro rádio Frekvence 1.



Portál Blesk.cz napsal, že podle Mynáře prase přestalo žrát a hrozilo, že uhyne. Hradní kancléř také uvedl, že účastníkům páteční zabijačky nechal provést rychlotesty na přítomnost koronaviru.



Události se mělo zúčastnilo šest lidí včetně osvětimanského starosty Aleše Pfeffera. Podle něj byli všichni účastníci vybaveni rouškami a dodržovali mezi sebou odstup. Krajští hygienici však zabijačku nahlášenou neměli.



„Pokud existuje podezření, že by soukromou zabijačku mohly navštívit osoby zvenčí, to jest osoby mimo společnou domácnost včetně nejbližších příbuzných, a tím porušit mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které spočívá v omezení volného pohybu osob vyjma nezbytně nutných případů, je povinností Policie ČR tuto skutečnost prověřit a posoudit, zda nedošlo ke spáchání přestupku,“ přiblížila problematiku Vendula Ševčíková z Krajské hygienické stanice ve Zlíně.



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v té souvislosti podle serveru iRozhlas uvedl, že pokud nebyl dodržen zákon, budou to muset hygienici Zlínského kraje řešit. Podle ministra použití rychlotestů nebylo v případě účastníků zabijačky úplně standardní.