Veterináři udělili Mynářovi pokutu, zabité prase nebylo registrované

Pokuta není pravomocná, kancléř Mynář má osm dní na odvolání se proti ní. Jiná porušení veterináři nezjistili. Tato nahlašovací povinnost platí rok a několik měsíců, dříve se chov s jedním kusem prasete hlásit nemusel.

„Při kontrole provedené na základě obdrženého podnětu bylo zjištěno porušení plemenářského zákona. Spočívalo v tom, že chovatel nezaregistroval chov prasete u pověřené osoby (Českomoravské společnosti chovatelů). Za tento přestupek byla chovateli uložena příkazem pokuta ve výši 1300 Kč, tedy v obdobné výši jako za srovnatelné přestupky krajská veterinární správa ukládala chovatelům v nedávné minulosti. Jiná porušení veterinární legislativy zjištěna nebyla,“ sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.

Hygienici podle pátečních informací o případné sankci zatím nerozhodli. Správní orgány ale budou podle názoru právníků ministerstva vnitra muset zastavit řízení proti lidem, kteří se dopustili přestupků proti těm opatřením kvůli šíření nákazy novým koronavirem, jež později zrušil soud. Delikty spáchané v době od 23. března do 27. dubna nebude podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) možné trestat.

Policie dříve zabijačku vyhodnotila jako podezření z přestupku spočívajícího v porušení zákazu shromažďování povoleného počtu lidí. Tento přestupek by měl podle dostupných informací patřit mezi ně.

Zabijačka se uskutečnila v pátek 17. dubna, tedy v době vyhlášeného nouzového stavu. Informoval o ní server Blesk.cz. Napsal, že se jí zúčastnilo šest lidí.

Mynář později uvedl, že při domácí zabijačce prasete dodržel předpisy platné ve stavu nouze. Odmítl, že pořádal zabijačku s hostinou, šlo podle něj o sanitární porážku prasete a rozporcování. Testy na koronavirus, které účastníci porážky absolvovali, si podle něj koupila jeho lékařka.

Hradní kancléř se hájil tím, že porážka byla nutná kvůli stavu prasete. Uskutečnila se podle něj ve stanu na trávě v místě, kde má trvalé bydliště.

„Nebyli tam kamarádi, ale příbuzní, nejbližší spolupracovníci a řezník,“ uvedl Mynář. Při usmrcení byli podle něj potřeba kvůli síle zvířete minimálně čtyři lidi.

Prezident Miloš Zeman hájil kancléřovu zabijačku tím, že prase by jinak pošlo hlady.

„To prase nebylo nemocné. To prase bylo hladové, a to proto, že penzion je zavřený, takže zbytky potravin, kterými se krmilo, neexistují. A prase by umřelo hlady,“ řekl na obhajobu Mynáře prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro rádio Frekvence 1.



Pokuta, kterou uložili veterináři, se vztahuje k nové povinnosti, do prosince 2018 se podle Majera chovy jednoho kusu prasete hlásit nemusely.

„Změna evropské legislativy v souvislosti s nákazou afrického moru prasat si však vyžádala zrušení této výjimky a již více než rok platí povinnost evidovat chov pro všechny chovy prasat bez výjimky. Je to z důvodu, aby i v těchto chovech bylo možno provádět veterinární dozor a dozorové orgány měly přehled o všech chovech, což je důležité zejména s ohledem na nákazovou situaci v Evropě,“ uzavřeli veterináři.