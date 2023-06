Ewu Farnou jsme na Regatu lákali osm let, konečně to vyšlo, říká pořadatel

„Jak říkal kdysi můj kamarád Víťa Chromek: ‚Proč to sleduješ? Stejně to neovlivníš.‘ Počasí je věc vyšší vůle, snad nás tam nahoře mají rádi,“ usmívá se Žáček.

Holešovská Regata startuje v pátek, na co v tento den láká?

Pátek koncipujeme jako den spíše pro dospělé, kdy mohou nechat děti doma nebo u prarodičů, zatímco sobota už je dnem pro celou rodinu. I proto začínáme až odpoledne po práci. Hlavní hvězdou bude Michal Hrůza, který připravil speciálně pro náš festival hudební set svých hitů v doprovodu smyčcového kvarteta. Půjde o nové aranže. Michal se na Regatu velmi těšil, jeho vystoupení jsme museli několikrát odkládat kvůli covidu, takže tohle je jeho dárek pro nás a návštěvníky. Kromě něj vystoupí také Lenny, držitelka ocenění Zpěvačka roku, nebo moje srdcová záležitost, kterou je slovenská kapela Peter Bič Project.

Sobota jako hlavní festivalový den nabízí jména jako Jelen, Ewa Farna, MIG 21 či Olympic.

Snažíme se vyjít vstříc všem kategoriím, ať už jde o věk, či vkus. Nejsme žánrově zaměřený festival s ambicí objevovat neznámé avantgardní kapely. Vycházíme z české hudební scény. Jsem rád, že se nám podařilo získat Ewu Farnou, o její vystoupení jsme se snažili asi osm let. Bohužel pokaždé měla v našem termínu třeba i rok a půl předem obsazeno. Až teď to vyšlo, paradoxně v době, kdy jako novopečená maminka druhého dítěte letos v létě omezuje koncertování. Na Regatě zahraje už ve tři hodiny odpoledne, což je ideální termín pro rodiny s dětmi. Jelen jsou stálice, kterou mají lidé rádi, to samé platí o MIG 21. A Olympic letos slaví šedesát let na scéně, takže dorazí se setlistem největších hitů a na závěr jim popřejeme naším tradičním ohňostrojem. Budeme do této gratulace chtít zapojit i diváky.

Neuvažoval jste o tom, že byste z Regaty udělali velký dvoudenní festival v sobotu a neděli?

Když jsme chystali desátý ročník, pohrávali jsme si s myšlenkou, že program natáhneme ještě na neděli. V trochu komornějším duchu a klidně zdarma, aby to lidé měli jako dárek. Jenže to mělo být v létě 2020 a kvůli koronaviru bylo všechno jinak. Všechno se ale vyvíjí v čase, možná něco vymyslíme. Jsem také rád, že každoročně přivedeme spoustu návštěvníků přímo do Holešova, kteří v něm vyrážejí na prohlídky židovské synagogy, muzea kovářství, zámku nebo jiných míst. Chceme být přínosní i městu, což se nám snad daří.

Je nějaká kapela, kterou jste chtěl opakovaně přilákat, ale nepodařilo se to?

A už se ani nepodaří. Chtěl jsem totiž u nás uvítat Karla Gotta. Dvakrát to nevyšlo a pak už to kvůli jeho komplikovanému zdravotnímu stavu bylo složité. Jinak už na Regatě většina kapel hrála. Jsme rodinná přehlídka, která těžko někdy přiveze „mega kapely“ ze zahraničí. Neslo by to s sebou citelné zdražení vstupenek, což dělat nechci.

Tradiční součástí akce je přehlídka netradičních plavidel a soutěž v přejezdu vodní lávky. Berete to tak, že pro lidi jde o podobný tahák jako hudební skupiny?

Také mám ten dojem. Obecně mi přijde, že řada návštěvníků už má k festivalu dlouhodobý vztah, líbí se jim prostředí zámeckých zahrad a důvěřují naší dramaturgii. Svědčí o tom i dobré prodeje první edice vstupenek nazvané „Regata naslepo“, kdy lidé ještě neznají jména skupin pro příští ročník. Zmíněný doprovodný program ke koloritu festivalu patří, samotnému je mi líto, že plavidla mají v programu jen hodinu času, stejně jako kapely na stage. Je to pokaždé přehlídka neuvěřitelné lidské ochoty obětovat svůj čas či peníze na vybudování takových skvostů.

Jakou návštěvnost očekáváte?

Zhruba stejně jako loni, kolem 18 tisíc dohromady za dva dny. Připravené bude velké festivalové parkoviště v areálu TON v Tovární ulici v Holešově, což je novinka. Všechny fanoušky prosím, aby zaparkovali tam. Je to odsud asi 10 až 15 minut pěšky centrem Holešova do areálu, parkoviště bude také hlídané.

Jak se do pořádání přehlídky promítlo současné zdražování?

Chodí nám předem kalkulace cen od dodavatelů sanitárních zařízení, technického zabezpečení a dalších věcí, které k festivalu potřebujeme, a všechno jde samozřejmě nahoru. Musíme se s tím nějak vyrovnat. Naštěstí máme okruh asi deseti zásadních partnerů, kteří nás podporují a drží. Přispívají také finančně a díky tomu můžeme držet cenu vstupenek na rozumné úrovni.

Asi se nedá čekat, že byste najednou začali vozit velká jména a razantně zdražovali, že?

To určitě ne. Ani bych to nechtěl. Klíčové je pro mě kritérium, že když k nám přijdou dva dospělí s dvěma dětmi, nemůžeme je přece ekonomicky zruinovat a chtít po nich tisíce korun. Děti do sedmi let mají vstup zdarma, dětské lístky do 15 let jsme od roku 2019 nezdražovali a lístek pro dospělé šel nahoru o 100 korun. Věřím, že i díky rozumné finanční politice pořád lákáme tolik fanoušků.