Příjmení Chobot je podle manžela největším důkazem lásky, říká Ewa Farna

Při své minulé návštěvě Honzy Dědka v jeho talkshow nosila Ewa Farna pod srdcem své druhé dítě, dceru Ellu, a obávala se, jak bude její život vypadat, až se holčička narodí.

„Říkala jsi, že to bude masakr a že si to vůbec nedovedeš představit,“ připomněl její slova moderátor Honza Dědek.

„Je to lepší, než jsem čekala. Když jsem viděla mamky se dvěma dětmi, říkala jsem si, že je úplný nesmysl to dát. Ale když je to vaše, tak to nějak jde. Je to masakr, ale máte tam spoustu rezervy lásky, učíte se trpělivosti,“ prozradila Farna.

„Jsou jim tři a půl roku a devět měsíců. Je jasné, že až malá vyroste a začne chodit, bude to těžší. Občas to vypadá, že zvládám, ale nemusí to tak být. Působím tak možná, ale taky často nespím a všude doma mám totální brajgl. Nevypadá to všechno tak růžově,“ přiznala Ewa Farna, respektive Ewa Chobot.

„Příjmení Chobot je velká výhra. Můj muž mi opravdu řekl, že to, že jsem si ho vzala, je největší projev a důkaz lásky. Že jsem v pohodě s jeho příjmením,“ směje se zpěvačka v silvestrovském díle talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Během rozhovoru přiznala, že do roku 2023 vchází s jedním předsevzetím. Dostat se do formy kvůli svému narozeninovému koncertu. „14. října budu hrát koncert v O2 Aréně, budou to moje třicetiny. Ano, vím, dneska je tam skoro každý, někteří i víckrát – ať jdou někam! Ale pro mě je to velká věc. Od 1. ledna startuji hodiny tance, abych byla připravena tam vyšvihnout nějaké super choreografické prvky,“ slibuje Farna.

Vztah s Chobotem potvrdila v říjnu 2013, když je vyfotili polští paparazzi (psali jsme zde). To, že je to kolega, si pochvalovala, i díky tomu se jim prý daří kromě práce věnovat i lásce. Zpěvačka a muzikant se vzali v roce 2017, mají spolu syna Artura (2019) dceru Ellu (2022).

Martin Chobot vydal nedávno singl To všechno z lásky, který je jednou z nejosobnějších písní z jeho debutového alba Pootevřené dveře. Většina skladeb na desce je o jeho matce, která zažívala opakovaně domácí násilí a před dvaceti lety si vzala život.