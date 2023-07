Židovský festival je plný výročí, připomene deportaci i Novou synagogu

Festival nabídne jak odbornější besedy o životě Židů a jejich svátcích, tak i návštěvnicky vděčné procházky s průvodcem po zdejším unikátním hřbitově či synagoze.

Roli budou hrát i významná kulatá výročí – například 500 let od první zmínky o holešovských Židech, 130. výročí vybudování Nové synagogy nebo smutná připomínka transportu židovských obyvatel Holešova do koncentračních táborů, od něhož letos uběhlo 80 let.

Tradiční zábavní program s koncerty se tentokrát omezí jen na poslední dva dny festivalu, pátek a sobotu.

„Důvodem je uctění historicky ustanoveného smutečního dne Tiša be-av. Devátý den měsíce av je považován za nejtragičtější den židovského kalendáře,“ vysvětlila mluvčí radnice Hana Helsnerová.

Série hudebních vystoupení vyvrcholí v sobotu koncerty místního Big Bandu Holešova s oceňovaným zpěvákem Janem Smigmatorem nebo vyhlášené slovenské kapely Pressburger Klezmer Band.

V úterý odpoledne se v obřadní síni židovského hřbitova uskutečnil pietní akt, který připomněl Židy deportované z Holešova během nacistické okupace. Z 272 lidí se po válce do města vrátila pouhá dvacítka. Mezi nimi i Kamila a Alfred Bergmannovi a s nimi i tři z jejich sedmi dětí.

V rámci úvodního dne festivalu před Šachovou synagogou instalovali kameny zmizelých, které připomínají jejich osud.

Rodiče s dvěma nejmladšími dětmi zůstali v Terezíně. Před transportem na smrt je uchránil fakt, že otec byl německý válečný veterán z první světové války. Jeden ze synů se dokázal dostat i z vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Další čtyři sourozenci tady nalezli smrt.

Bergmannovi se po válce vrátili do Holešova a pronajali si byt v prvním patře synagogy. Místnost, kterou dnes známe jako světlý výstavní prostor, tehdy rozdělili na dvě menší.

„Dodnes jsou viditelné stopy po příčce, která prostor dělila. Také je vidět, kde měli kamna, protože na podlaze jsou propálená místa od žhavých uhlíků. Zůstal nám po nich také zakrytý původní trámový strop, zřejmě kvůli případnému úniku tepla,“ popisuje Vratislav Brázdil z Šachovy synagogy.

Kamila Bergmannová zemřela tři roky po válce na selhání srdce. Bolest ze ztráty čtyř děti, které zahynuly v Osvětimi, byla příliš velká. Invalidní Alfred Bergmann zemřel o osm let později, v roce 1955.