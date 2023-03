Unikátní studovna rabína Šacha se rozrůstá o nové knihy, nosí je i poutníci

Každoročně během února do Holešova dorazí poutníci z celého světa, aby uctili výročí úmrtí rabína Šacha, vlastním jménem Šabtaje ha-Kohena, který žil v 17. století. Ten patří k vůbec nejvýznamnějším židovským učencům.

Zbožní židé se chtějí pomodlit u jeho hrobu a mnozí z nich zamíří do Šachovy studovny, která od roku 2016 funguje v místní synagoze. „Nejčastěji jde o návštěvníky z USA či Izraele. Do Holešova jich přijíždějí stovky,“ uvedl správce synagogy Vratislav Brázdil.

I díky jejich přispění se rozrůstá unikátní sbírka Šachových knih. Brázdil je ze začátku sháněl sám především v internetových aukcích. Podařilo se mu získat mimořádně hodnotné svazky. „Šlo mi o to, abych tu měl kompletní Šachovo dílo. To se dnes, s výjimkou jednoho svazku, podařilo,“ zmínil.

Oním chybějícím svazkem je kniha, v níž Šach popisuje útrapy při pronásledování kozáky, před nimiž prchal na Moravu. Před mnoha lety se ji správci synagogy podařilo sehnat, ale v jeho nepřítomnosti se za nejasných okolností ztratila.

Poutníci, kteří do synagogy přijíždějí, však vozí i nové výtisky. „Stovky let staré publikace tady spíš obdivují a někdy se mě i snaží přesvědčit, zda by si je nemohli koupit,“ líčí Brázdil.

Šachovy knihy se tisknou stále

Nové Šachovy publikace se tisknou i dnes a jsou stále aktuální. Židé je studují doma či na rabínských školách. „Pro mě je paradoxně náročnější sehnat tyto publikace než ty starší. Jsou přitom vizuálně nádherně vyvedené, zdobené zlatým písmem a ornamenty,“ popsal správce.

Poslední knihu takto získal letos v lednu, kdy ji přivezli židé z New Yorku. Jeden zbožný muž z Izraele, který je pravidelným návštěvníkem Holešova, zase opakovaně dovezl brožurky Šachova shrnutí biblických přikázání.

„Jsou to drobné knížečky, jež mám darovat zase jiným židům, kteří místo navštíví. Když vidím, že by si někdo rád něco odvezl z Holešova, dostane malý dárek,“ řekl Brázdil.

Knihy ve studovně v druhém patře synagogy mohou obdivovat běžní návštěvníci, židovským učencům pak slouží přímo ke studiu. Nic podobného v tuzemských synagogách neexistuje.

Ve studovně nechybí ani Šachovo stěžejní dílo Siftej Kohen neboli Rty knězovy. Jde o komentáře židovského právního kodexu Šulchan aruch, který se dodnes studuje na rabínských školách.