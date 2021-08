Hejtman Holiš se vzdá vedení Rožnova, jeho nástupce dvě práce zvládne

Situace se zkomplikovala po loňských krajských volbách, kdy se Holiš coby lídr ANO stal novým hejtmanem. V dalších měsících pak čelil kritice za to, že zároveň zůstal i starostou Rožnova pod Radhoštěm. Letos se kvůli tomu dokonce ve městě rozpadla koalice.

Holiš se bránil, že za sebe nenašel náhradu. To se změnilo až nyní a do čela města se má postavit bývalý radní a současný zastupitel za ANO Jiří Pavlica. Potvrdit to má zářijové zastupitelstvo.

„Byl mým favoritem na tuto pozici už loni na podzim, ale tehdy z pracovních důvodů nemohl. Teď na nabídku kývl,“ vysvětlil Holiš. „Do komunální politiky vstoupil v roce 2014 se mnou a patří mezi moje nejbližší spolupracovníky. Čtyři roky působil v radě a je to pracovitý člověk.“



Ve svých funkcích zůstávají místostarostka Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov) a Jiří Melcher (ANO) jenž nastoupil do vedení radnice letos v únoru. Společně s Pavlicou budou stát v čele menšinové koalice. V radě totiž v září skončí místostarosta Jan Kučera a radní Martin Drápal (oba za Nezávislé Rožnováky).

„Máme ale dohodnutou podporu z řad opozičních zastupitelů,“ naznačila Kosová. Při klíčových hlasováních by měl koalici pomoct zastupitel Radůz Mácha (Nezávislí a Soukromníci), jehož hlas může zajistit těsnou většinu. Odmítá ale, že by dával svoji podporu automaticky.

„Trojkoalice si sama vyrobila své problémy a sama si je musí vyřešit. Nebudu za nikoho lepit díru,“ reagoval Mácha. „Smysluplné návrhy, které povedou k rozvoji města, ale nemám problém podpořit.“

Budoucí starosta si ponechá zaměstnání

Nezávislí Rožnováci oznámili svůj konec v koalici v červnu. Podle nich se neosvědčila Holišova kumulace dvou funkcí a město v posledních měsících pod jeho vedením fungovalo v „udržovacím módu“. S Pavlicovým jmenováním problém nemají, ale nelíbí se jim jiná věc.

„Podle svých slov bude nadále vykonávat zaměstnání a nebude uvolněný. Starosta má však dělat na plný úvazek, aby byl městu prospěšný. Tím spíše v době, kdy se chystají největší projekty v novodobé historii Rožnova,“ řekl Kučera.

Pavlica působí jako finanční manažer ve valašskomeziříčské firmě Schott. „Jako starosta chci pracovat naplno a počítám s tím, že teď nebudu mít například žádný prostor na svoje volnočasové aktivity,“ podotkl. „Musím však ještě vymyslet, jak tuto pozici skloubit se svým současným zaměstnáním. Chci si jej totiž udržet i nadále.“

Současné řešení totiž platí do podzimu 2022, kdy budou komunální volby. „Beru to jako krizovou situaci, ve které chci pomoct,“ zmínil Pavlica.

Plánují odkup budovy pošty a vodovod

Rožnov bude mít pod jeho vedením v nejbližších měsících dva hlavní úkoly: dokončit stavbu nového kulturního centra a přístavby knihovny. U kulturního centra se již potřetí rozjelo hledání dodavatele stavby za 215 milionů korun. Dvě předchozí veřejné zakázky nebyly úspěšné, protože stavební firmy stanovily podstatně vyšší cenu.

„Jsme dlouhodobě proti dalšímu zvyšování ceny za kulturní centrum. To jsme také sdělili zástupcům ANO, když s námi jednali o možné podpoře,“ uvedl Kučera.

Podle Pavlici je složité nyní stanovit finanční limit, přes který radnice nepůjde. „Počkáme si na výsledek výběrového řízení a budeme jednat o dalších zdrojích financování,“ konstatoval.

„Obávám se však, že kdybychom stavbu kulturního centra zastavili, tak za nějakou dobu postavíme za stejnou částku budovu s menší kapacitou. Ceny ve stavebnictví jdou strmě nahoru.“

Město rovněž plánuje odkup stávající budovy pošty a její budoucí transformaci na městský úřad. Spolu s VaK také dlouhodobě chystá stavbu vodovodu na Horní Paseky.