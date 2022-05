Zlínský festival láká na světové premiéry, připomene legendárního Zátopka

Do světa fantazie, v němž opice a krkavci mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, se na dobrodružnou výpravu vydá desetiletý Riki, hrdina celovečerního 3D animovaného slovensko-česko-belgického filmu Cesta do Tvojzemí. Pracovalo na něm patnáct výtvarníků a animátorů z celé Evropy, stál 94 milionů korun a ve světové premiéře zahájí letošní Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně.

Sedmidenní akce se po dvou covidových letech vrátila do jarního termínu a potrvá od čtvrtka 26. května do středy 1. června.

„Jsme rádi, že můžeme festival konečně znovu nabídnout v období, na které jsou naši diváci zvyklí, a že v jeho průběhu opět oslavíme Den dětí,“ uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura.

Ve čtvrtek začal online prodej vstupenek na filmová představení. Od pondělí budou lístky k dispozici v multikině Zlaté jablko, od prvního festivalového dne v Kongresovém centru a na dalších místech. Jednotná cena je 69 korun, letní kino je za 99 korun, děti do šesti let mají vstup zdarma. V prodeji jsou i lístky na koncert Čechomoru či představení Divadla Bez zábradlí.

Zlínská přehlídka zve do kina diváky od tří až do 18 let. Těšit se mohou na světové premiéry i snímky, z nichž většinu zatím jinde neuvidí a z nichž budou porotci vybírat vítěze v rámci mezinárodních soutěží.

Filmový program je rozdělený podle věkových kategorií a přináší krátké animované filmy i příběhy o dobrodružství, odvaze, kamarádství, ale i o válečných hrozbách, smutku v rodině nebo finančních potížích. K vidění budou snímky z Indie, Dánska, Francie, Íránu, Izraele, Tuniska a dalších zemí.

Cena pro Zedníčka a Heřmánka

Pro Zlatý střevíček si do Zlína přijedou dva čeští herci – Pavel Zedníček a Karel Heřmánek. První převezme sošku za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež v rámci zahájení festivalu, druhý při jeho závěrečném galavečeru.

Odhalení svých hvězd na chodníku slávy před Velkým kinem se dočkají herci Barbora Seidlová a zlínský rodák Jan Šťastný. Mezi hosty akce budou Jitka Čvančarová, Eliška Balzerová, Klára Issová, Lenka Krobotová, Pavel Nový, Jiří Dvořák, Martin Dejdar, Vladimír Polívka, Jan Čenský, Václav Neckář nebo Arnošt Goldflam.

Letošním tématem je samotný festival. Pořadatelé chtějí přimět diváky k setkávání a společnému trávení volného času. „Chceme silně apelovat na osobní vzájemnou komunikaci s důrazem hlavně na mladší populaci a vyzvat lidi, aby zhasli monitory, omezili e-komunikaci na sítích a šli do kina, na koncert nebo zažít jinou aktivitu,“ zmínila výkonná ředitelka Jarmila Záhorová.

Speciální zóna u zámku bude určená náctiletým, kteří se mohou těšit na filmy, youtubery, virtuální realitu, sportovní arénu nebo večerní párty na nádvoří.

„Připravená je kolekce deseti filmů, které by měli vidět, když je jim -náct. Chceme teenagerům nabídnout možnost aktivně strávit volný čas a být přitom v chillu, jak říkají,“ řekla Záhorová.

Zdeněk Liška a Emil Zátopek by letos oslavili sto let a na osobnosti úzce spojené se Zlínem vzpomene i festival. Čtyřnásobného olympijského vítěze připomene film Zátopek režiséra Davida Ondříčka, který se zčásti natáčel ve Zlíně. Stejné výročí by slavila i atletka a další zlatá olympionička Dana Zátopková.

Hudební skladatel Zdeněk Liška je autorem hudby k desítkám snímků, spolupracoval i s Karlem Zemanem ve zlínských ateliérech na filmu Vynález zkázy.

Doprovodný program nabízí zábavu pro celou rodinu. V parku Komenského na návštěvníky čekají workshopy, výtvarné dílny, cvičení, besedy a vystoupení. Jedna z výstav představí filmové plakáty, přijede pražské Divadlo Bez zábradlí a v programu nechybí koncert kapel Čechomor nebo Buty.

Gahurův prospekt se v noci otevře divákům letního kina. Běžet se bude také festivalový půlmaraton.