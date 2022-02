Dětský filmový festival má velký cíl, chce odlákat teenagery od mobilů

Nejstarší a největší přehlídka svého druhu na světě by po dvou letech měla být zase taková jako před pandemií. Pro svůj 62. ročník má připravený tradiční jarní termín, znovu potrvá sedm dní a na konci oslaví Mezinárodní den dětí.

„Poslední dva ročníky pro nás byly komplikované, loni to bylo náročné finančně i personálně. Letos věříme, že budeme moci festival udělat ve formátu jako dříve a na takové úrovni, aby byli všichni spokojení,“ prohlásil prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura.

Předloni se kvůli covidovým omezením uskutečnila akce až v září, loni pak byla rozdělená na jarní a podzimní část.

Při letošním návratu k normálu se pořadatelé odkloní od programu, který byl vždy věnovaný konkrétnímu hlavnímu tématu, a místo toho se zaměří na festival jako takový, a to v souvislosti s oslavami 700 let od první písemné zmínky města Zlína.

Připomenou historii spojení města a filmu prostřednictvím několika výstav ve veřejném i vnitřním prostoru, v tomto duchu se ponese i doprovodný program, ve kterém nebude chybět třeba velký koncert Jarka Nohavici. Akce se zaměří i na komunikaci mimo online prostor.

„Chceme všechny vyzvat: Zhasněte monitory, omezte komunikaci na sítích a pojďte s námi do kina, na koncert nebo zažít jinou aktivitu,“ poznamenala výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová. „K tomu vyzývá i náš nový vizuál od Zdeňka Macháčka, kterým apelujeme hlavně na populaci teenagerů, pro které chceme připravit speciální novou zónu u zámku. Budou tam trošku za bukem, měli by se tam cítit dobře, chystáme pro ně filmy i diskuse na témata, která je zajímají.“

Doprovodným programem se budou letos prolínat i další kulatá výročí. Například 90 let od stavby ikonického Velkého kina, historii budovy, její autory i velké osobnosti, které byly s filmovou tvorbou ve Zlíně spojené. Příkladem může být hudební skladatel Zdeněk Liška, autor hudby pro více než stovku filmů, mimo jiné Marketa Lazarová nebo Vynález zkázy.

Nedělní festivalový maraton, který k akci patří už sedm let a je největší běžeckou událostí v kraji, připomene olympijské vítěze Emila a Danu Zátopkovy. Součástí by měla být i večerní projekce filmu Zátopek v letním kině, možná i s účastí tvůrců.

Stovky filmů, které každý rok lákají tisíce malých i větších diváků do zlínských kinosálů, dramaturgové v těchto dnech vybírají. Také tvůrci mohou své snímky do soutěžních kategorií přihlašovat do 1. března.

„V tuto chvíli ještě pokračuje filmový trh v Berlíně, což je pro nás klíčová akce, kde můžeme vidět nejnovější světovou filmovou produkci, kterou pak přivezeme do Zlína,“ upozornila umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. „Už teď ale víme, že dva roky pandemie se na tvorbě nijak negativně neprojevily. Filmů je hodně, filmaři točili i během pandemie a třeba roušky a další opatření se staly přirozenou součástí filmů.“

Na které hosty se návštěvníci mohou těšit, zatím pořadatelé prozradit nechtějí. Neměli by mezi nimi ale chybět někteří slavní rodáci z řad herců a filmových tvůrců, kterým by pořadatelé chtěli vzdát poctu.