Díra v rozpočtu rodiny, ve Zlínském kraji zdraží voda, teplo i odpady

Cenu elektřiny a plynu vláda zastropovala, ale i tak to pro rodinu se dvěma dětmi bude znamenat navýšení o asi 300 korun měsíčně. A jak budou vypadat další cenové skoky v kraji?

Už v uplynulém roce musely rodiny sáhnout hlouběji do kapsy kvůli vyšším cenám za teplo. Letos přichází další navýšení. Obyvatelům Vsetína, kteří jsou napojeni na Zásobování teplem Vsetín, se cena zvýší nejvíc, a to o 60 procent, přičemž už loni se zvýšila o 40 procent. Gigajoule (GJ) vyjde na 1 341 korun. Domácnost s běžnou spotřebou zaplatila loni o 400 korun měsíčně navíc, letos to bude o 850 korun.

„Klíčový vliv na nárůst ceny tepla má růst cen vstupů, především zemního plynu, který je palivem pro naše teplárny ve Vsetíně,“ vysvětlil předseda představenstva firmy Michal Chmela.

Také obyvatelé Valašského Meziříčí budou platit víc, a to 1 479 korun za GJ. Městem vlastněná teplárna, která dodává teplo do 5 600 bytů, zároveň bude za uplynulý rok vracet přeplatky záloh.

Domácnosti napojené na společnost Teplo Zlín si připlatí 350 až 400 korun měsíčně. Předběžná cena je 910 korun za GJ.

„K výrobě tepelné energie využíváme stabilní a bezpečné zdroje, české hnědé uhlí a biomasu. Nemuseli jsme proto zdražovat teplo tak razantně jako výrobci, kteří využívají například zemní plyn,“ upřesnil obchodní náměstek Teplo Zlín Ladislav Kolařík.

Obyvatele Otrokovic čeká navýšení o 250 korun měsíčně, GJ tepla tam stojí 949 korun. V Uherském Hradišti to bude necelých 200 korun navíc, GJ vyjde na 796 korun.

Voda bude dražší všude

Lidé ve Zlíně zaplatí za kubík vody necelých 117 korun, což je o 22 korun více než loni. Při průměrné denní spotřebě 87 litrů na obyvatele se zvednou náklady čtyřčlenné domácnosti o 234 korun měsíčně.

„Bohužel jsme v době, kdy se všechno zdražuje bez toho, abychom to mohli ovlivnit. Třiadvacet procent je o něco vyšší číslo, než bude výsledná inflace, ale je to o energetické náročnosti daného odvětví,“ popsal zlínský primátor Jiří Korec.

Dražší bude voda i jinde. O 12 korun za kubík si připlatí lidé na Valašsku, o 14 na Kroměřížsku a o 16 na Uherskohradišťsku. „Všechno zdražuje. A jestliže jsme cenu zvedli o osmnáct procent, je to pořád ještě podprůměrné,“ zmínil ředitel Slováckých vodovodů a kanalizací Lubomír Trachtulec.

Zlíňané si připlatí za odpad

Místo 600 korun bude obyvatele krajského města stát od Nového roku svoz popelnic už 900 korun. Důvodem je nárůst nákladů na provoz odpadového hospodářství. Podle radnice dosavadní sazba zdaleka nepokrývala náklady a město bude i po navýšení provoz dotovat.

„Zvýšení sazby poplatku v řádu stokorun ročně by nemělo mít na běžné poplatníky zásadnější dopady, protože v přepočtu na výslednou celkovou sazbu se jedná o cca 2,50 korun za den, respektive 75 korun za měsíc,“ přiblížil mluvčí mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Slevu ve výši 400 korun dál mají například děti do 18 let, 300 korun ušetří studenti do 26 let nebo senioři nad 65 let.

V Kroměříži naopak zastupitelé rozhodli, že letos nebudou rodiče platit odpad za děti do šesti let. Městská kasa kvůli tomu přijde odhadem o 600 tisíc korun.

„Není to nic, s čím bychom si v rozpočtu města neporadili. Rodiny s malými dětmi patří v době drahých energií a zdražování životních potřeb vůbec mezi nejohroženější skupiny obyvatel. Podpora rodin je prioritou vedení města,“ konstatoval kroměřížský místostarosta Pavel Motyčka.

Sazba za odpad se měnit nebude a zůstává na 492 korunách. Poplatek snížený o 120 korun pak platí lidé starší 70 let, děti od 7 do 18 let a studenti. V Uherském Hradišti ani Vsetíně se poplatky za odpad nemění.

Nákladnější bude i zábava

Slovácké divadlo začíná novou sezonu s novým rokem a předplatné či vstupné zdraží o 13 procent. U předplatného na premiérová představení je rozdíl nejcitelnější: loni vyšlo na 1 650 korun, teď stojí 2 350 korun. Ve zlínském divadle startuje sezona až na začátku školního roku, takže teď se vstupné nemění.

Připlatí si návštěvníci zlínských lázní, kde se ceny zvyšovaly naposledy v roce 2019. „Cenu měníme, musíme. Zdražují nejen energie, ale vlastně všichni naši dodavatelé. Základní vstupné se zvýší o dvacet korun na hodinu,“ naznačil ředitel lázní Lubomír Matoušek, který po dvaceti letech ve funkci odchází do důchodu a město hledá jeho nástupce.

Ke zdražování už v prosinci přistoupil provozovatel uherskohradišťského akvaparku. Lidé v plavecké zóně zaplatí o 20 korun víc, v případě vstupu do zábavní zóny o 30 korun. V Kroměříži bude vyšší vstupné na zimní stadion, plavecký bazén a v létě i na koupaliště Bajda. Dospělí zaplatí za vstup na bazén a zimní stadion 50 místo stávajících 30 korun, děti do 15 let nebo senioři budou platit 20 korun jako dosud.

Mírně zvyšuje vstupné také Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nebo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a to konkrétně na komentovanou prohlídku Baťova mrakodrapu a pojízdné kanceláře. Vstup do muzea zůstává zatím stejný.

Ve zlínské zoologické zahradě budou měnit vstupné až se začátkem nové sezony. „Ale nebude to nijak zásadní, spíše mírné. Zdražení energií nás sice zasáhlo, ale zase se zvýšil počet návštěvníků,“ naznačil ředitel zoo Roman Horský.

Doprava zdražila už loni

Hlouběji do peněženky nebudou muset sáhnout obyvatelé, kteří pravidelně využívají hromadnou dopravu. Autobusy a vlaky zůstanou na stejných cenách jako loni, kdy však zdražovaly už během roku.

V regionu totiž funguje integrovaný systém, kdy si Zlínský kraj platí službu u dopravců a ten také stanoví cenu za ujetý kilometr a nástupní sazbu. V současné době je to 1,35 koruny za kilometr a 11 korun činí nástupní sazba. K dispozici jsou rovněž týdenní nebo měsíční jízdenky.

Hejtmanství přitom zdražení od letošního ledna avizovalo, nakonec k tomu ale nepřistoupilo.

„Jsme rádi, že se nám cestující po koronavirové pandemii začali do veřejné dopravy vracet, a byli bychom rádi, kdyby tento pozitivní trend pokračoval. Také nechceme, v této nelehké době ještě více zatěžovat rozpočty rodin,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.