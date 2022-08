Provozovatelé bazénů očekávají krizi, někde už si elektřinu vyrábějí sami

Provozovatelé akvaparků a koupališť ze Zlínského kraje reagují na mnohonásobné zdražení energií a s obavami vyhlíží konec roku, kdy většině z nich končí fixace nasmlouvaných cen za odběr elektřiny a plynu. Největší potíže očekávají energeticky nejnáročnější akvaparky v Uherském Brodě a Uherském Hradišti a rovněž ve městech s krytými bazény.

Výjimkou jsou Městské lázně Zlín. „Všechny bazény a veškeré nabízené služby jedou stále bez omezení,“ informoval ředitel lázní Lubomír Matoušek s poznámkou, že co se bude dít na začátku nového roku, o tom rozhodne radnice z pozice majitele později.

V městském akvaparku v Uherském Hradišti zpřísnili režim už na jaře, záhy po začátku energetické krize spojené s ruskou invazí na Ukrajině. Ředitel Jiří Durďák tehdy po dohodě s radnicí nařídil časové omezení atrakcí s největší spotřebou energie a rovněž snížil výkon zařízení, jež ochlazují vodu v bazénu.

Po celou provozní dobu tak přestaly fungovat tobogany, divoká řeka, chrliče vody a dnové perličky. „Na začátku prázdnin jsme sice všechno znovu spustili naplno, bez omezení, ale jakmile se děti vrátí znovu do školy, vrátíme se k úspornému režimu,“ říká Durďák.

Letní návrat k běžnému provozu vysvětluje tím, že právě prázdninové měsíce jsou obdobím, jež rozhoduje o ekonomické kondici akvaparku. Ten je na rozdíl od jiných městských koupališť či lázní ve Zlínském kraji dlouhodobě výdělečný a na dotacích z rozpočtu Uherského Hradiště není existenčně závislý.

„Nenatahujeme jen ruku, hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem převyšujícím ročně šedesát milionů a příspěvek ze strany radnice nepřekračuje ve stejném období tři miliony korun,“ počítá Durďák.

Uvědomuje si však, že jakmile fixace ceny za elektřinu na konci roku doběhne, ekonomická rozvaha se zásadně změní. „Ceny elektřiny máme vysoutěžené na komoditní burze, a proto zůstávají pevné, ale co se bude dít v příštím roce a jak to ovlivní zatím stále solidní výnosy, to netuším,“ podotýká Durďák.

Co se týče zemního plynu, akvapark ho neodebírá, teplo získává od společnosti CTZ.

V Uherském Brodě už si elektřinu nevyrábí

Zato v nedalekém Uherském Brodě, jenž na konci června představil zcela nový venkovní areál a pyšní se takzvanou kogenerační jednotkou, tedy vlastním zařízením pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, tuší krizi.

„Na konci června jsme provoz kogenerační jednotky omezili a na začátku prázdnin ji pak odstavili úplně,“ líčí místostarosta a radní pro ekonomiku Petr Vrána.

Důvodem byla příliš velká spotřeba plynu potřebná k výrobě vlastní elektřiny. „Než abychom si sami a draze vyráběli elektřinu, tak jsme se rozhodli ji dál nakupovat za pevné ceny od dodavatele. Nebude to ale trvat dlouho, fixace skončí posledního prosince a do té doby budeme muset nalézt řešení.“

Možností podle Vrány není mnoho, všechny městské organizace včetně akvaparku budou muset začít výrazně šetřit, což se téměř jistě dotkne vodních atrakcí.

Uherskobrodský akvapark zatím funguje bez omezení, Vrána ale nevylučuje opatření podobná těm, jež na začátek září oznámili v sousedním Uherském Hradišti.

„Atrakce ve vnitřní části areálu se aktuálně využívají méně, což je ale vzhledem k tropickému počasí logické. Sáhnout na teplotu vody v krytém bazénu nebo vypínání atrakcí proto není aktuálně v plánu, ale definitivní to není,“ uvažuje brodský místostarosta s tím, že nastal čas „pečlivě sledovat odběrové diagramy“.

O konci sezony rozhodne počasí

Krize už naplno dopadla na koupaliště s vyhřívanou vodou v Chropyni. Kvůli letošním nebývale vysokým nákladům na provoz zde jako první v regionu přikročili ke zdražování vstupného.

„Jen za červen jsme platili za elektřinu bezmála 400 tisíc korun,“ vypočítává ředitel koupaliště Dalibor Kondler. „Provoz motorů pohánějících systém, který udržuje vodu na komfortní teplotě 27 stupňů Celsia, přijde na zhruba deset tisíc korun za hodinu, a jinak než zdražením vstupného situaci řešit nelze.“

V porovnání s loňskou sezonou šly ceny vstupného nahoru o čtyřicet procent. Celodenní lístek pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory dnes stojí 110, dospělí zaplatí 140 korun. Současné ceny se letos už měnit nebudou, ale za rok může být všechno jinak. Chropyňský areál „má smůlu“ v tom, že jeho rozvodné soustavy jsou napojeny na nedalekou teplárnu, jež se podle Kondlera rovněž potýká se zdražováním.

„Pokud se dnes platí za odběr silové elektřiny trojnásobek loňských cen, musí se to projevit – a my jsme zcela závislí na teplárně,“ shrnul Kondler.

Na vývoji počasí ve zbytku prázdnin bude záležet ohřev vody v loni otevřeném plaveckém areálu v Bojkovicích. „Odhadujeme, že čtyři týdny ještě vydrží velmi teplé počasí. Pokud by ale nastal zlom a teplota vzduchu šla na úroveň kolem dvaadvaceti stupňů, vyhřívání vypneme a sezonu ukončíme,“ nastínil starosta Petr Viceník. Upozornil však, že odstávka systému, jenž vyhřívá vodu na 27 stupňů, je krajní variantou.