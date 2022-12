Od ledna ve Zlíně zdraží svoz odpadu. Není vhodná doba, zní z opozice

„Buď bychom snížili kvalitu služby, nebo bychom museli ubrat někde jinde. Tak to je,“ řekl na posledním zastupitelstvu primátor Jiří Korec (ANO). „Nemůžeme mávnout proutkem s tím, že k nám najednou spadne deset milionů. Společnost to neufinancuje. Je to zdražení o korunu na den a zachováváme všechny slevy, které tam byly,“ doplnil.

Zpracování odpadů řeší městské technické služby (TS). Loni ve Zlíně stálo 78 milionů korun, což by v přepočtu na obyvatele znamenalo 996 korun ročně. Lidé ale platí méně, město totiž na provoz TS doplácí asi 16 milionů korun.

Podle opozice není vhodná doba pro zdražování, protože rostou veškeré životní náklady. A cena by se měla takto skokově zvyšovat v lepších časech. „Občané si odpadky nemůžou odpustit. Nemůžou říct, že nemají zájem vyvézt komunální odpad,“ tvrdila zastupitelka Monika Špalková z SPD, podle níž by se mohly spíše zdražovat zbytné služby, jako je kultura.

Korec na to reagoval tak, že by se muselo zvážit, jestli by mělo smysl zvýšit například cenu vstupenky do divadla o 50 korun. A přidal informaci, že když se před čtyřmi lety odpad naposledy zdražoval, bylo to zákonem omezeno. Takže cena stoupla jen z 500 na 600 korun.

„Možná není úplně dobré si pro peníze přijít v prvním okamžiku k občanům, možná by technické služby mohly získat peníze z různých strukturálních zdrojů. Odpadové hospodářství je hodně podporovaný dotační titul,“ podotkla zastupitelka Kateřina Pešatová z hnutí Zlín 21.

Vnitřní úspory nestačí

Opozice zpochybňovala i nárůst ceny o více než 30 procent. „Pohled může být různý, ale jestli chceme zachovat rozsah a kvalitu služeb, musíme se přizpůsobit ekonomické realitě, v níž jsme,“ argumentoval ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek z ODS.

Podle Korce jde o rozdíl v politickém pohledu na věc. Jako příklad uvedl, že když bude zdarma svoz odpadu či MHD, tak nebudou peníze na opravy cest a chodníků. „Finance budeme muset někde vzít, a to buď na investicích, nebo na opravách,“ zmínil Korec.

Hledání úspor v provozu městských firem zřejmě také nepomůže. „Snažíme se optimalizovat, jak jen to jde. Při každém jednání tlačíme na pana ředitele, aby hledal vnitřní úspory,“ sdělil zastupitel za STAN a jednatel technických služeb Pavel Simkovič. „Neříkám, že by se ještě najít nedaly, ale rozhodně nebudou schopny sanovat částku, o které se bavíme v rámci odpadů. Nějaké procento zdražení musí být,“ řekl.