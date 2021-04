Ornitologové nadzvedli hnízdo pro čápa, ucpávalo totiž školní komín

„Čápi si tu postavili hnízdo loni vůbec poprvé. Zacpali ale průduch komína, takže jej škola nemohla bezpečně provozovat,“ popsal valašskomeziříčský ornitolog Miroslav Dvorský, který měl úpravu hnízda na starosti.

Podobných akcí dělá na Moravě několik do roka. V tomto případě nestačí umístit jen konstrukci podložky, která bude v dostatečné výšce nad komínem, ale i vytvořit základní výplet pro hnízdo. Přitom bylo zapotřebí jednat rychle, než ptáci přiletí.

„Během tří dnů jsou schopni vystavit velké hnízdo a zasednout na vajíčka,“ zmínil Dvorský. Zároveň však nevylučuje, že čápi letos do Osvětiman nezamíří.



„Je to tak padesát na padesát. Ale udělat jsme to museli. Pokud by ptáci znovu zacpali komínový průduch, byla by škola odříznutá.“

Čápi totiž patří mezi chráněné živočichy a zasahovat do jejich hnízdní sezony už nelze. Na dalších hnízdech v regionu se v těchto dnech čápi objevují. Podle mapy České společnosti ornitologické už je lidé v kraji zaregistrovali na více než dvacítce míst.

Jako prvního pozorovali lidé čápa na pivovarském komíně v Holešově, na kterém jej místní tradičně obdivují jako jeden ze symbolů města. Dorazil už 12. března. „Asi dva týdny tu byl jeden pták, upravoval hnízdo a čechral si peří. Před pár dny přiletěl druhý do páru, tak se těším na pozorování,“ líčí jedna z místních Jiřina Hrdličková.

Další čápi postupně přiletěli na Vsetínsko, 23 března, a ve stejný den také na Přerovsko do Dřevohostic. O den později do Želatovic.



Ornitologové prosí lidi, kteří bydlí poblíž, aby čapí hnízda kontrolovali a údaje o ptácích zapisovali na web www.birdlife.cz/capi. „I když čápa neuvidíte, najděte hnízdo na mapě a uveďte: čáp nepozorován. Jen tak budeme vědět, že hnízdo bylo kontrolováno a čáp na něm ještě nebyl,“ žádá koordinátorka programu Čapí hnízda Gabriela Dobruská.

Z některých hnízdišť zatím přesné údaje chybí, především na Vsetínsku a přilehlé oblasti okresu Nový Jičín.

„Od veřejnosti, která se zapojí do pozorování hnízd, uvítáme informace nejen o příletu prvního čápa na hnízdo, ale i kdy přiletěl druhý z páru. Kdy zasedli na hnízdo a později i kolik měli mláďat,“ doplnil místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek.

„Konkrétní datum příletu nemám ani z Valašského Meziříčí, ačkoliv jsem k hnízdišti na Gobelínce zavítal několikrát, nikdy jsem tam čápa nezastihl. Až ve středu mi psala paní, že už pozorovala i páření čápů. Za to děkuji,“ dodal Dvorský.



Letos je pomoc veřejnosti ještě důležitější. Kvůli omezeným možnostem cestování se totiž dobrovolníci k mnoha hnízdům nedostanou. V regionu je ovšem také několik hnízd, která se dají pozorovat přes počítač. Online kamery jsou namířeny například na hnízda čápů v Břestu, Záhlinících či Starém Městě.