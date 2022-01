V areálu skláren v Karolince se bude bydlet a podnikat, koupil ho Synot

Novým majitelem areálu se stal holding Synot a má s ním velké plány.

„Koupi areálu jsme vyhodnotili jako velmi zajímavou investiční příležitost. Nachází se totiž v blízkosti Velkých Karlovic, tedy lokality, v níž dlouhodobě provozujeme své aktivity a v níž jsme proinvestovali již stovky milionů korun,“ uvedla mluvčí Synotu Magda Pekařová.

Společnost miliardáře Ivo Valenty nyní hledá architektonickou kancelář, která má zkušenosti s revitalizací podobných výrobních areálů. V Karolince hodlá vybudovat nové sportoviště, byty, ubytovací či skladové prostory nebo služby jako prádelnu, prodej potravin či sportovních potřeb.

„Lokalita je vhodná také například pro výstavbu čerpací stanice pohonných hmot. Samozřejmostí budou parkovací plochy,“ sdělila Pekařová.

Kdy k proměně areálu dojde, zatím nelze říct. Záleží na zmíněné architektonické studii a ujasnění záměru k využití prostoru. Jisté však je, že poté zde vzniknou nové pracovní pozice, ať už při výstavbě, či následném provozu.

„Pro město to je dobrá zpráva, pracovních míst není nikdy dost,“ reagovala starostka Marie Chovanečková. Zkušenost s tím mají už po hromadném propouštění desítek lidí ze skláren před rokem a půl.

„Naštěstí se bývalí skláři rekvalifikovali, řada z nich jezdí do zaměstnání do Rožnova, kde dělají v ON Semiconductor, nebo do Vsetína. Nárůst nezaměstnanosti není tak dramatický, jak jsme se obávali,“ poznamenala Chovanečková.

Další novinkou v Karolince je stavba dopravního terminálu, do něhož se pustila radnice společně se Správou železnic. Hotový má být letos v září a železniční zastávku doplní myčka na kola, veřejné WC či přestavěné parkoviště pro osobní auta u vlakového nádraží.