Čím větší nos, tím delší penis, tvrdí studie. Zjistila to na mrtvolách

Zdůrazňují přitom, že je to první výzkum svého druhu. Forenzní odborníci z lékařské univerzity v Kjótu si při něm vzali k ruce celkem 126 těl zemřelých mužů ve věku od třiceti do padesáti let, mrtvoly nebyly starší tří dnů, to aby zůstaly neporušené.

Forenzní specialisté je všechny pečlivě změřili, zkoumali jejich délku a hmotnost, délku nosu, hmotnost varlat a délku a obvod penisu. Museli se smířit s faktem, že míry penisu při erekci jim mrtvoly nedopřejí, poradili si však. Změřili penisy, zatímco je prostě manuálně natahovali, to podle nich poskytlo přesnou délku dosažitelnou ve ztopořeném stavu.

Zajímalo je, jaké míry prokážou největší souvztažnost. Překvapení se nekonalo, nejvíce spolu přirozeně souvisela délka penisu v ochablém stavu a v nataženém. Na druhé příčce se však umístila dvojice tvořená délkou nosu a délkou natáhnutého údu. Naproti tomu souvztažnost mezi délkou nosu a délkou ochablého penisu tak silná nebyla. Vědci z toho tedy vyvozují, že „pružnost malého ochablého penisu může být větší než velkého ochablého penisu“. Na velikost varlat se naopak z velikosti nosu nedalo vůbec sázet.

Velká touha po větším penisu. Experimentátor vsadil na kmenové buňky Je posedlý touhou po superzdravém a supervýkonném těle. Podstupuje genové terapie, permanentně měří svoje biologické funkce, vyhodnocuje biometrická data, účastní se riskantních klinických testů. Teď biohacker Ben Greenfiled vyrazil o úroveň výš. Chtěl větší a výkonnější penis, proto si do něj nechal implantovat kmenové buňky.

A čísla? Muži s nosem dlouhým 5,5 centimetru se chlubili penisem natáhnutelným do délky 13,4 centimetru. Nos dlouhý 4,5 centimetru stačil na 10,4 centimetrů.

„Tato studie je první prací, která demonstruje vztah mezi délkou nataženého penisu a velikostí nosu,“ cituje New York Post hrdá slova výzkumníků. Server IFL Science se však i tak ptá, zda má japonská studie nějaký význam, přínos, hodnotu pro forenzní potřeby. A rovnou si odpovídá: „Ani trochu. Kdyby snad tým zjistil, že se velikost penisu mění s tím, jak muž stárne, bylo by to využitelné, spolu s velikostí prostaty, která se s věkem zvětšuje, pro určení stáří muže.“ Jenže to se neodhalilo.

Že výsledky jejich práce nejsou nijak aplikovatelné a pro forenzní účely jsou k ničemu, nezastírají ani sami autoři. Ani to, že důvody, proč spolu velikost nosu a nataženého penise souvisejí, nejsou jasné.

Přesto podle nich studie smysl má. „Porozumění procesu růstu penisu nebo obličejových rysů může být velmi důležité pro odvození plodových androgenních hladin a sledování mužských genitálních funkcí,“ uvádějí v článku, který vyšel v magazínu Basic and Clinical Andrology. A jsou si jistí: vztah mezi mírami nosu a nataženého penisu je třeba zkoumat dál. Nejen na japonských mrtvolách.