U vstupu do hrobky číslo 62 v egyptském Údolí králů stojí ve frontě asi 20 lidí. Není to mnoho, a kdyby šlo o jinou faraonskou hrobku, pohodlně by mohli jít dál.

Jenže tahle hrobka je tak malá, že obsluha u vchodu kontroluje nejen speciální vstupenky, které je nutné mít, ale také pouští další návštěvníky po jednom, a pouze když někdo odejde. V jednu chvíli uvnitř smí být nanejvýš 10 lidí.