V Karolinu bude egyptská výstava. Připomíná Champolliona a Tutanchamona

200 let egyptologie. Archeologické vykopávky, slavné objevy a archeologové Publikace egyptologa Miroslava Vernera a novinářky dlouhodobě se zabývající egyptologií Ivany Faryové, kterou právě vydalo Universum, připomíná, že před sto lety byla v Údolí králů objevena hrobka „zlatého krále“ Tutanchamona, před 110 lety se z písku opět vynořila slavná busta královny Nefertiti a hlavně - uplynulo 200 let od chvíle, kdy Champollion rozluštil hieroglyfy. Vznikl nový vědní obor, egyptologie. Bez znalosti písma starých Egypťanů totiž bylo možné odkrývat a obdivovat monumentální stavby, nádherné sochy a stěny chrámů popsané hieroglyfy, nikdo ale nerozuměl jim ani oné dávné civilizaci. Po Champollionově objevu přišli do Egypta první skuteční archeologové. A tak se autoři vrací na začátek a přibližují čtenářům hlavní milníky a nejzajímavější momenty tohoto dvousetletého příběhu. Obálka knihy 200 let egyptologie. (9. listopadu 2022) Tutanchamon – století objevů a záhad Publikace egyptologa Miroslava Bárty, kterou vydává nakladatelství Jota, provází čtenáře osudovými milníky v životě krále, který byl v době své vlády ještě chlapec, jeho rodiny a slavných předků – dědečka Amenhotepa III., otce a legendárního náboženského reformátora Achnatona. Autor tak poukazuje i na dobu, ve které Tutanchamon žil, na politické a náboženské souvislosti, ale i na to, že jeho rodina si stále uchovává některá tajemství. Mnohé nejasnosti rozplétají vědci dosud a mají k tomu už mnohem modernější a spolehlivější metody než za časů Howarda Cartera. Autor se rovněž zabývá tím, jak je možné, že některé předměty z panovníkovy hrobky se ocitly mimo Egypt.

Tutanchamon – století objevů a záhad. Publikace egyptologa Miroslava Bárty.