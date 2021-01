Příležitostný sex hodnotí většina jeho aktérů pozitivně, říká studie

Příležitostné sexuální vztahy a zkušenosti hodnotí ti, kteří je podstoupili, převážně pozitivně. Tak zní závěr práce týmu vedeného Rose Wesche, kterou vydal magazín The Journal of Sex Research. Vycházela přitom z šetření více než sedmdesáti studií, které zkoumaly emocionální následky náhodných sexuálních zkušeností, tedy to, jak se nahodilá intimní povyražení promítla do emocionálních reakcí, jako je vzrušení nebo lítost, a duševního zdraví, zda měly podobu například podpořeného sebeocenění nebo naopak deprese.

Víc duševních plusů než minusů

„V každé studii, v níž autoři testovali rozdíl mezi pozitivními a negativními pocity, se respondenti přihlásili k tomu, že těch kladných bylo víc,“ konstatují autoři výzkumu výsledky své inventury. Onen rozdíl nebylo možné vyčíslit, kvantifikovat, platil však obecně.

To vše rozhodně neznamená, že by dopady příležitostného sexu byly bez komplikací. Negativní emoce, lítost, rozpaky zažily tři čtvrtiny účastníků studií. Obecně však podle jejich vlastních hodnocení v konečném výsledku převážily pozitivní emoce.

A především, když vědci odhlédli od subjektivního vnímání duševního rozpoložení po spontánních intimních hrátkách a zkoušeli odhalovat jejich dopady na duševní zdraví, došli k závěru, že takový sex neprospívá. „Příležitostné sexuální vztahy a zkušenosti byly spojeny s krátkodobým poklesem emocionálního zdraví v době jednoho roku po takovém sexu,“ uvádí studie.

A navrch poté dodává několik „ale“ a podmínek pro to, aby i takový sex jeho účastníci subjektivně vnímali jako emocionálně pozitivní.

Jak snížit riziko

Obecně platilo, že muži a ženy nakonec pocitově „čtou“ podstoupenou sexuální epizodku jinak. Pro slečny a dámy bývají takové zkušenosti méně duševně uspokojující, mají větší tendenci se jimi trápit a litovat jich.

Nejen tělesné ukojení. Náhodný sex může uspokojit i city, říká věda Má punc citově vyprázdněného, ryze tělesného nočního dobrodružství. Jenže takové vylíčení příležitostného sexu je nepatřičné a nespravedlivé. Románek na jednu noc s sebou totiž může nést též intimitu, citové sdílení blízkosti. A často je s sebou i nese, zjistil výzkum.

Pokud si pod náhodným sexem představíme především intimní hrátky s naprosto neznámým člověkem, je to právě onen případ, který je z emocionálního hlediska nejproblematičtější. Sex s cizím člověkem, první sex s novým intimním partnerem totiž obvykle vyvolával vyšší míru negativních hodnocení. Z emocionálního hlediska lépe prospíval sex s někým známým. Ideálně z výzkumu podle serveru Psychology Today vyšla kategorie kamaráda s výhodami.

Bez překvapení je, že emocionálně vyšli z nahodilého sexu mnohem lépe ti, kdo měli k sexualitě otevřenější, uvolněnější vztah. Proč? Jejich očekávání byla totiž realističtější. Nedělali si například naděje ani ambice, že hrátky povedou k dlouhodobému, vážnému vztahu. Naopak ti, u nichž se za sexem skrývalo toto přání, po společné noci trpěli rozčarováním, zklamáním, žalem.

Podstatné, a možná nečekané zjištění pak studie přináší v konstatování, které jednoznačně favorizuje opatrnější formy příležitostného sexu. Pokud totiž spontánní zážitek obnáší orální, vaginální nebo anální sex, je riziko negativního emocionálního dopadu výrazně vyšší. Duše více ocení hlazení, líbání, shrnuje server Psychology Today. A dodat je třeba, že negativně se na emocích podepisuje též konzumace alkoholu před nahodilou sexuální zkušeností, ale též to, že sex nevedl k uspokojení.

Autorský tým věří, že lepší informovanost o tom, jaké podmínky příležitostného sexu vedou k pozitivním nebo negativním následkům, pomůže mužům i ženám v rozhodování se, kdy, s kým, jak a zda vůbec si ho dopřávat.