V očekávání války. Roku 1938 se pražskými ulicemi šířily kouř a slzný plyn

Před 85 lety se zraky Čechoslováků upínaly k nebesům. Po vyhlášení mobilizace se očekával úder německé Luftwaffe. ČSR se na něj připravovala řadu let, a to i cvičeními, která by dnes svým rozsahem zcela ohromila, píše magazín 5plus2.