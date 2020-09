Nejsem jiný než ostatní, říká nejpotetovanější člověk světa

Jeho pravé jméno je Gregory Paul McLaren, narodil se v roce 1971 na Novém Zélandu a první tetování si pořídil v šestnácti, když jezdil s cirkusem. Jeho specialitou bylo žonglování s motorovou pilou, polykání mečů, jízda na jednokolce s proklatě vysokým sedlem. „Soudím, že jsem tedy od přírody šťastlivcem, abych to vše dokázal,“ uvedl Lucky Diamond Rich serveru Guinessovy knihy rekordů.



Věhlasná publikace ho v roce 2006 označila za nejpotetovanějšího člověka planety, onen titul tehdy uzmul Angličanu Tomu Leppardovi. Tělo britského předchůdce pokrývalo tetování leopardí kůže z 99,9 procenta.

Diamond strávil podle propočtů tetováním přes tisícovku hodin. Říká, že tetování má vlastně jen jedno, zato největší na planetě. Pokrývá každý kousek jeho těla, dokonce též dásně, předkožku, oční víčka, horní část zvukovodu. I bělejší místa na jeho kůži jsou obarvená inkoustem. Na mnohých partiích má hned několik vrstev.

První tetování, které bylo decentně schované na boku, aby ho neviděla jeho matka, vydrželo samotné po dva roky. V osmnácti přibylo další. A další a další – stala se z toho posedlost. Objížděl svět jako pouliční umělec a peníze, které vydělal, utrácel za tetování, karmicky mu to prý přišlo vhodné a správné. Ostatně slovo „karma“ má vytetované na krku, jak poznamenává server tattoodo.com.

Nakonec měl černým tetováním pokryto úplně celé tělo, to však neznamenalo konec celého zkrášlovacího dobrodružství. Některé partie začal tetovat na bílo a potom na ně nanášel zase barvu. „Jsou to vrstvy na vrstvách,“ líčí.

Ne každému se to přirozeně líbí. „Každý reaguje jinak. Je to jako s počasím – nejde to předvídat, nemůžete to kontrolovat, prostě jen zacházíte s tím, co přijde,“ popisuje. Nikdy však své tetovací mise nelitoval. Prý ani jednou.

A nepovažuje se za nijak odlišného, výjimečného, jiného. „Nejsem jiný než ostatní, jsem jen hodně potetovaný. Krvácím jako každý jiný, mám kupu všedních problémů jako každý jiný,“ říká.