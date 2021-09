Dlužník si užíval na cizí účet. Věřiteli došla trpělivost a zosnoval vraždu

V dnešní době se na nás ze všech stran valí nabídky na vypůjčení peněz na cokoli. Finanční ústavy i soukromé firmy se předhánějí v nalákání klientů na tzv. výhodné podmínky a z jejich líčení by se zdálo, že splácení takové půjčky bude skoro hračkou. Jenže než si půjčíte, je dobré vzít si tužku a všechno důkladně spočítat, zejména své finanční možnosti. Jinak by se vám snadno mohlo stát to, co popisuje jeden starý příběh v malebné obci Kunčice pod Ondřejníkem.