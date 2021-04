Prostřelená mícha a hlava v oprátce. Vrah zabil svého kamaráda kvůli džínám

Chvíli přešlapoval na rohožce, pistole zastrčená za kalhotami ho tlačila do zad. Chce ty věci, potřebuje je. Nebo aspoň ty džíny. Jestli mu je Michal nedá dobrovolně, tak... Stiskl zvonek. Uslyšel kroky. Ve dveřích se objevil mladík se sádrou na ruce. „Aha, to jsi ty, tak pojď dál,“ řekl. Tak pustil do bytu svého vraha.