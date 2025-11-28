Jaromír Zůna

  11:06
Generálporučík ve výslužbě Jaromír Zůna z armády odešel začátkem roku 2025. Hnutí SPD ho nyní navrhuje jako nestranného kandidáta na ministra obrany v budoucí vládě.

Zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Jaromír Zůna při tiskové konferenci po jednání náčelníků generálních štábů zemí V4 v Tatranské Lomnici ve Vysokých Tatrách (15. května 2019) | foto: Profimedia.cz

Generálporučík ve výslužbě Jaromír Zůna se narodil 26. listopadu 1960 v Přílepech na Kroměřížsku. Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Do armády vstoupil v polovině osmdesátých let a služební poměr ukončil na konci ledna 2025 pro dosažení důchodového věku. Je považován za experta na vojenskou logistiku, interoperabilitu a modernizaci.

PŘEHLEDNĚ: Babišův seznam ministrů. Kdo je kdo ve vznikající vládě

Z nominace předložené 26. listopadu šéfem hnutí ANO a adeptem na premiérské křeslo Andrejem Babišem prezidentu Petru Pavlovi vyplývá, že Zůna je kandidátem vznikající koalice na post ministra obrany. Jako nestranného odborníka jej navrhlo hnutí SPD.

Politická a vojenská kariéra

Zůna se doposud politicky téměř neangažoval. Počátkem 80. let se stal členem KSČ, ze strany vystoupil v roce 1989. Server Forum24 nedávno upozornil, že během členství ve straně měl zájem působit ve vojenské zpravodajské službě – rozvědce.

ANO, SPD a Motoristé schválili kandidáty do vlády. Babiš předá seznam Pavlovi

Od ledna 2019 působil jako první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty a o tři roky později se ucházel o jím uvolněný post. Vláda Petra Fialy však v červenci do funkce vybrala současného náčelníka Karla Řehku. Zůna se poté stal vojenským přidělencem ambasády v Pekingu.

Armádní dráha

V armádě strávil několik desítek let. Během vojenské služby prošel od roku 1984 řadou velitelských i štábních funkcí a díky znalosti několika cizích jazyků zastával i vedoucí pozice v mezinárodních uskupeních.

Brigádním generálem byl jmenován v květnu 2010. V roce 2016 ho prezident Miloš Zeman jmenoval generálmajorem. Na generálporučíka byl povýšen o tři roky později, v květnu 2019.

Jaromír Zůna

Zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Jaromír Zůna při...

Generálporučík ve výslužbě Jaromír Zůna z armády odešel začátkem roku 2025. Hnutí SPD ho nyní navrhuje jako nestranného kandidáta na ministra obrany v budoucí vládě.

28. listopadu 2025  11:06

