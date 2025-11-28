Generálporučík ve výslužbě Jaromír Zůna se narodil 26. listopadu 1960 v Přílepech na Kroměřížsku. Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Do armády vstoupil v polovině osmdesátých let a služební poměr ukončil na konci ledna 2025 pro dosažení důchodového věku. Je považován za experta na vojenskou logistiku, interoperabilitu a modernizaci.
Z nominace předložené 26. listopadu šéfem hnutí ANO a adeptem na premiérské křeslo Andrejem Babišem prezidentu Petru Pavlovi vyplývá, že Zůna je kandidátem vznikající koalice na post ministra obrany. Jako nestranného odborníka jej navrhlo hnutí SPD.
Politická a vojenská kariéra
Zůna se doposud politicky téměř neangažoval. Počátkem 80. let se stal členem KSČ, ze strany vystoupil v roce 1989. Server Forum24 nedávno upozornil, že během členství ve straně měl zájem působit ve vojenské zpravodajské službě – rozvědce.
Od ledna 2019 působil jako první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty a o tři roky později se ucházel o jím uvolněný post. Vláda Petra Fialy však v červenci do funkce vybrala současného náčelníka Karla Řehku. Zůna se poté stal vojenským přidělencem ambasády v Pekingu.
Armádní dráha
V armádě strávil několik desítek let. Během vojenské služby prošel od roku 1984 řadou velitelských i štábních funkcí a díky znalosti několika cizích jazyků zastával i vedoucí pozice v mezinárodních uskupeních.
Brigádním generálem byl jmenován v květnu 2010. V roce 2016 ho prezident Miloš Zeman jmenoval generálmajorem. Na generálporučíka byl povýšen o tři roky později, v květnu 2019.