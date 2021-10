Exit polls již tolik netáhnou, říká politolog Pink. Odhadnout SPD je těžší

Jak oblíbeným výzkumem „exit poll“ v současnosti obecně je?

Exit poll už není tak zajímavý. Média měla zájem o odhad volebního výsledku, ale ten dnes máme za 4 – 6 hodin po uzavření volebních místností. Naopak pro nás jsou důležitější informace o voličích, jejich složení, věku, rozhodování, atd. To už dnes z takového druhu výzkumu nikoho moc nezajímá.

Stalo se, že se exit poll u nás či ve světě někdy vyloženě zmýlil?

Velký přehmat nastal v USA, kdy v prezidentských volbách byl označen za vítěze kandidát demokratů a ve skutečnosti těsně vyhrál kandidát republikánů (G. W. Bush proti J. Kerrymu, pozn. red.).

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Vy v rámci katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity exit poll provádíte. Sledujete celou republiku?

Na to nemáme dostatek tazatelů. My dlouhodobě sledujeme, jak se chová elektorát pouze na území města Brna.

Jak dlouho výzkum toho, jak voliči hlasovali, provádíte?

Výzkumy v Brně provádíme od roku 2014.

Jak se vlastně takový výzkum ve skutečnosti tvoří?

Je to jednoduché: Podíváte se na celé město a sestavujete pomocí vícestupňového stratifikovaného výběru kvótu. To znamená, že jednotlivé městské části mají v našem výběru nějaké proporční zastoupení. U volebních místností jsou pak naši tazatelé a ti na základě náhodného prostého výběru oslovují voliče, kteří jdou od voleb.

Co se děje pak?

Lidé vyplní krátký dotazník – těch dotazníků je strašně moc. Teď jsem akorát řešil, že budeme jedné verze tisknout 3600 výtisků a to ty verze máme dvě. Takže na základě toho, že máme velké množství sebraných dat, tak se můžeme podívat na to, jak se z dlouhodobého hlediska vyvíjí elektorát ve městě Brně.

Jak přesný tento typ výzkumu je?

Co se týká přesnosti, tak záleží na typu voleb, např. v komunálních volbách je to horší, ve sněmovních lepší. Naše odhady se od reálného výsledku odlišují o 1 - 2 p.b. Víme, že jsou i strany, kde je to s odhadem horší např. SPD. U KDU-ČSL jsme naopak přesnější.

Jakou máte odezvu?

Odezva je především ta, že pro nás je důležité najít pro studenty atraktivní způsob, kdy je bude bavit věnovat se vlastním výzkumných technikám a učit se je. Do projektu máme aktuálně zaregistrovaných čtyřicet studentů, kteří by stejně tak mohli být ve volební komisi a mít za to finanční odměnu, kterou jim my garantovat ve stejné míře nemůžeme. A tito studenti nám dávají zpětnou vazbu, že jde o smysluplnou aktivitu.

A co odezva od veřejnosti?

Od veřejnosti máme odezvu velmi omezenou. Jsou někteří politici, některé strany, které se také zajímají, ale nejedná se o žádné masové měřítko.