Češi volí v zahraničí. Překvapil zájem v New Yorku, v Austrálii mají trable

„Na zvláštním seznamu voličů je v New Yorku zapsáno přes 400 lidí. V první den hlasování dorazila asi stovka lidí, z toho byly desítky s voličskými průkazy, což nás velmi překvapilo,“ řekla pro iDNES.cz Eliška Vetýšková.

Ta také využila možnosti hlasovat díky průkazu, v New Yorku pobývá na stáži ve Stále misi České republiky při OSN. „Skladba voličů je tu rozmanitá. Nedá se říct, jaká skupina převládá. V prvním dni přišlo hodně studentů, zároveň i poměrně dost starousedlíků. Turistů vzhledem ke stále trvajícím omezení cest mezi Evropou a USA příliš není,“ doplnila.

Jako turista do USA dorazil Zdeněk Vevřivý, který spolu s rodiči právě v New Yorku hlasoval. „Plánovali jsme s rodiči cestu po Kanadě a východním pobřeží USA. Naplánovali jsme si to tak, abychom byli na volby ve Spojených státech. Cesta byla trnitá kvůli vyřizování průkazů i covidovým restrikcím pro vstup do obou zemí. Ale jít volit jsme považovali za nutnost,“ vysvětlil Vevřivý.

Na druhém konci světa, v Tchaj-peji na Tchaj-wanu, se rozhodl odevzdat svůj hlas Pavel D. „V Tchaj-peji pracuji. Pro volby mi jen stačilo se zaregistrovat do seznamu. Z práce to mám do volební místnosti asi hodinu, domů pak dvě. Ve volební místnosti mi jen zkontrolovali pas a vydali lístek. Už nás tu bylo několik, ale hlavní účast očekává volební komise zítra,“ tlumočil svoji zkušenost Pavel D.



Volby v Evropě, trable v Austrálii

K hlasovací urně se chystá Tomáš Sláma, který žije ve Švýcarsku. „Volím v Bernu, kam mi cesta z bydliště trvá hodinu a tři čtvrtě. Dost mě na současné vládě štve, že kromě dalších věcí zařízla korespondenční volbu. Tady ve Švýcarsku se několikrát do roka konají referenda, ve kterých drtivá většina hlasuje korespondenčně a je to bez problémů. Česká vláda jen hledala důvody, proč by to nešlo, ale ve Švýcarsku je jasně vidět, že to jde,“ vysvětlil pro iDNES.cz Sláma.



Korespondenční volby by rádi využili i voliči v Austrálii. Ti se ale kvůli koronavirovým restrikcím nemohou dostat ani na velvyslanectví v Canbeře nebo generální konzulát v Sydney. „Hranice mezi státy (Australského svazu, pozn. red.) jsou uzavřené a i kdybychom dostali výjimku, museli bychom se při vstupu 14 dní na vlastní náklady karanténovat v hotelu a po návratu taktéž. Je to opravdu zoufalá situace,“ popsala situaci honorární konzulka v Melbourne Lenka Allen.

Obdobné potíže trápí i Čechy, kteří pobývají na Novém Zélandu. V zemi totiž není žádná volební místnost a jedinou možností pro odevzdání hlasu by byla cesta právě do Austrálie.