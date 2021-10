Radnice hlásí enormní zájem o voličské průkazy. Mladí využili datové schránky

„Oproti volbám v minulých letech registrujeme na děčínském magistrátu enormní počet žádostí o voličské průkazy. Takový zájem v minulosti ještě nebyl,“ ohodnotil pro iDNES.cz situaci Luděk Stínil z tiskového odboru města Děčín.



„Celkem bylo pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Českých Budějovicích vydáno 1401 voličských průkazů. Pro srovnání, k volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2017 jich bylo vydáno 1269,“ uvedl primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda.



Více jak dvojnásobný zájem – oproti volbám v roce 2017 – by v Opavě, jak uvedl mluvčí města Roman Konečný. Minimálně o třetinu zvýšený zájem zaznamenali v Blansku, pětinový nárůst mají v Pardubicích.

„V letošním roce při volbách do Poslanecké sněmovny bylo do dnešního dne (středa, pozn. red.) vydáno 616 voličských průkazů. Pro srovnání, při minulých volbách do PS v roce 2017 bylo vydáno 551 voličských průkazů. Došlo tedy k mírnému nárůstu,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí města Most Klára Vydrová.

Drobný nárůst eviduje též Kolín, Chrudim, Znojmo, Domažlice, Zlín, Příbram, Nový Jičín, Karlovy Vary či Plzeň.

Naopak nižší zájem zaznamenali například v Olomouci či Šumperk. „U předchozích voleb se počty vydaných voličských průkazů pohybovaly obvykle kolem 500 kusů, v současné době jich bylo vydáno zhruba 300,“ uvedla mluvčí Šumperku Soňa Singerová.



„Zájem o voličské průkazy je přibližně stejný jako při minulých volbách do Poslanecké sněmovny,“ uvedla vedoucí komunikace kladenského magistrátu Lenka Růžková.

Obdobnou situaci hlási i Český Krumlov, Kroměříž, Uherské Hradiště, Benešov, Litoměřice či Jihlava. „Nejdál jsme voličský průkaz zařizovali například pro Jihlavany v Kolumbii nebo v Kanadě,“ uvedla Aneta Hrdličková z odboru komunikace posledně jmenovaného města.

Mladší lidé využili i datové schránky

„Získat voličský průkaz dálkově není zcela komfortní, takže musíte na úřad většinou dojít,“ uvedl pro iDNES.cz politolog Lukáš Valeš. To není ale případ jihočeských Prachatic a Strakonic, kde byl o voličské průkazy oproti předešlým parlamentním volbám také velký zájem.

„Voliči žádají jak osobně, tak dost žádostí přišlo poštou a co nás překvapilo, nejvíce i datovými schránkami, které využívají hlavně mladší voliči. Takže z pohledu vydávání voličských průkazů mohu říci, že lidé mají o volby zájem,“ sdělila pro iDNES.cz Lenka Hesounová z městského úřadu Prachatice.

„Vesměs se jedná o mladší voliče, kteří si jeho vyřízení dojednali prostřednictvím datových schránek,“ potvrdila trend Markéta Bučoková z tiskového oddělení městského úřadu Strakonice.

Obecně zájem především mladších ročníků potvrdila i Eva Tomková z městského úřadu Rychnova nad Kněžnou a Andrea Unterfrancová z úřadu v Pelhřimově. „Mladí lidé posílají žádosti hlavně elektronicky, prostřednictvím datových schránek, kterých v této době dost přibylo. Zájem o zasílání průkazů prostřednictvím České pošty se zvýšil o třetinu oproti minulým volbám. Voličský průkaz doručujeme na uvedenou adresu voliče i do jiných států, pokud je zájem. I těchto případů přibylo,“ sdělila Unterfrancová.

Zájem byl i o možnost nechat si průkaz zaslat. „Už teď však můžeme konstatovat 200% nárůst zájmu o doručení voličského průkazu prostřednictvím České pošty,“ uvedla mluvčí brněnské městské části Královo Pole Olga Pelcová.

Parlamentní a prezidentské volby

Důležité bylo dodat žádost včas a tak, aby obsahovala všechny náležitosti. Na Praze 5 se snažili problémům předejít. „Vzhledem k velkému zájmu o voličské průkazy jsme speciálně pro tuto agendu prodlužovali úřední dobu,“ sdělil Stanislav Brunclík z odboru komunikace. Úřední hodiny prodlužovali i v Opavě.

„Voličské průkazy jsou časté v parlamentních a prezidentských volbách,“ uvedl politolog Valeš. Jeho slova potvrzuje Eva Novosádová z ÚMČ Brno-Starý Lískovec. Potvrdila, že letos byl počet vydaných průkazů vyšší než v roce 2017, nicméně nepřekonal prezidentské volby v roce 2018. Tehdy bylo vydáno 435 kusů, tedy zhruba dvakrát tolik než pro současné hlasování.

„Tradičně největší zájem je o voličské průkazy v případě prezidentské volby, ale zde jsou oproti volbám do PS popř. do Senátu dvě kola,“ řekla Eliška Čermáková, tisková mluvčí MěÚ Jindřichův Hradec. Je tedy nutné údaj podělit dvěma. Ideálně je to vidět na datech, které zaslala Radka Štědrá z olomouckého magistrátu. V roce 2018 při prezidentské volbě zde bylo vydáno 3162 voličských průkazů, nicméně údaj se skládá z dat za první kolo – 1182 průkazů – a druhé kolo – 1980 vydaných průkazů.

„Samozřejmě volby připadají na velkou část víkendu, takže lze předpokládat, že o voličské průkazy bude zájem ve velkých městech – Praze, Brně, Ostravě – kde jsou lidé zvyklí jezdit na víkendy pryč,“ uvedl politolog Valeš.

Jeho slova se vyplnila: Z patnácti pražských městských částí, které na zaslaný dotaz reagovaly, evidovala pouze Praha 15 stejný zájem jako v minulých parlamentních volbách – u zbytku se počet žádostí o průkaz navýšil. Jen lehce odlišná je situace v Brně, kde ze sedmnácti městských částí, které redakci iDNES.cz odpověděly, evidovalo 8 částí stejný zájem, deset zvýšený a část Brno-Bohunice dokonce snížený.