Pozdě, Pavel se už kandidatury nevzdá. Místo Babiše by mohl jít Vondráček

Babiš se hodlá až v druhé polovině října rozhodnout, zda bude kandidovat na Hrad právě on. Jinak by to místo něho mohli zkusit tři vyjmenovaní adepti. A Babiš by se v tom případě věnoval plně boji o vítězství v příštích sněmovních volbách.

To, že nevylučuje, že bude znovu usilovat o post premiéra, řekl Babiš v rozhovoru pro MF DNES. „V minulosti jsem to vylučoval, teď už to vzhledem k tomu, co se děje v naší zemi, kterou vede prokazatelně nejhorší vláda od listopadu 89 v čele se slabým a nerozhodným premiérem, nevylučuji,“ uvedl.

Pakliže se šéf hnutí ANO rozhodne boje o Hrad nakonec neúčastnit, jeho největší soupeř generál Petr Pavel by se měl podle Babiše kandidatury vzdát také.

MF DNES se v rámci předvolebního rozhovoru Babiše zeptala, jak moc velkým soupeřem ve volbách by pro něj byl generál Petr Pavel, načež šéf hnutí ANO odpověděl: „Na to odpovím trochu jinak. Pokud totiž nebudu kandidovat, tak by neměl kandidovat ani on, protože řekl, že vlastně kandiduje jen proto, aby Babiš nebyl prezidentem. Takže očekávám, že když náhodou oznámím, že kandidovat nebudu, tak on stáhne svoji kandidaturu.“

Na dotaz redakce iDNES.cz zareagoval Petr Pavel stručně: „Na to odpovím trochu jinak: Pozdě.“

Měl by se Pavel vzdát kandidatury na Hrad, pokud to udělá i Babiš? Ano 9 %(24 hlasů) Ne 91 %(232 hlasů)

Poslední průzkum agentury Median ukázal, že v boji o prezidentskou funkci postavení expremiéra Andreje Babiše slábne a naopak sílí podpora generála Petra Pavla, který už v prvním kole svého hlavního soupeře dotahuje. Rozdíl je mezi nimi pouze jeden a půl procentního bodu, což už je v rámci statistické chyby.

V druhém kole by Pavel každopádně přesvědčivě vyhrál. Od minulého šetření výrazně vzrostla podpora Danuši Nerudové, a to na 11,5 procenta. Čtvrté místo patří odborovému předákovi Josefu Středulovi se 7,6 procenta hlasů.

Volba prezidenta České republiky je naplánována na 13. a 14. ledna 2023 a její případné druhé kolo na 27. a 28. ledna. Současnému prezidentu Miloši Zemanovi skončí druhé funkční období 8. března 2023.