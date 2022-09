Pavel by v boji o Hrad porazil Babiše s 58 procenty, sílí třetí Nerudová

V srpnovém prezidentském modelu na prvním místě zůstává Andrej Babiš s 23,5 procenta hlasů. Druhý je Petr Pavel s 22 procenty. Petr Pavel oproti minulému volebnímu modelu posílil o jeden procentní bod, zatímco u Andreje Babiše činí ztráta dva procentní body.

Od minulého šetření výrazně vzrostla podpora Danuši Nerudové, a to na 11,5 procenta.

V případném druhém kole prezidentských voleb by se utkali Andrej Babiš a Petr Pavel. Na základě rozhodnutých voličů, kteří by přišli k volbám, by zvítězil Petr Pavel s 58 procenty hlasů. Více než pětina respondentů si ale není jista, koho a zda by v druhém kole volila.