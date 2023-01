Jaké jsou vize prezidenta Pavla? Zrovnoprávnění pohlaví i manželství pro všechny

Ač byl Petr Pavel vojákem z povolání a prošel si ostrými boji, odmítá zavedení trestu smrti. Nelíbí se mu ani jízdenky zdarma pro studenty či seniory, tuto myšlenku považuje za populistickou. Naopak se v minulosti kladně vyjádřil pro eutanazii či zvýšení koncesionářských poplatků za rozhlas a televizi.

Stejně jako jeho již bývalá sokyně v boji o Pražský hrad Danuše Nerudová se staví k pozitivně k manželství pro všechny. Nejen, že není proti sňatkům stejnopohlavních párů, nemá problém ani s pojmem manželství jako takovým. „Jestliže společnost přijala jako fakt, že mezi námi žijí lidé s odlišnou sexuální orientací, pak nevidím důvod, aby na svých právech byli jakkoliv kráceni,“ uvedl Pavel.

V jedné z televizních debat dokonce uvedl, že by mu nevadilo jmenovat do vrcholné pozice, například na Ústavním soudu, soudce s homosexuální orientací. Řekl tehdy, že jde o soukromou záležitost každého z nás, a tak by ho zajímaly kvality daného jedince než jeho sexuální orientace.

„Hlavně ať jsou děti spokojené“

Stejně tak by podle generála ve výslužbě měly mít stejnopohlavní páry možnost adoptovat děti, rozhodující je zájem dítěte. „Když si dám na misky vah kvalitu života dítěte bez rodiny v dětském domově a kvalitu života dítěte ve stabilním prostředí s milujícími rodiči, tak pro mě nehraje roli, jakého jsou pohlaví,“ dodal.

Kromě toho bychom jako společnost měli hledat rovnost i v přístupu k ženám a mužům i na pracovním trhu. I zde by měly platit rovné podmínky pro všechny, ani jedna skupina by neměla být upřednostňovaná nad druhou.

„Z hlediska rozdílů mezi platy žen a mužů pořád patříme k nejhorším zemím v EU. Když se budeme bavit o rovnoprávném postavení na trhu práce, tak to je nejen o rovných příležitostech, ale i o rovném hodnocení, a tady máme co zlepšovat,“ uvědomuje si Pavel, jehož čeká 9. března inaugurace.