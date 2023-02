Aliance pro rodinu uspěla u Rady ČT, Fridrichová si za reportáží o LGBT stojí

„Reportáž vznikla, když se manželství pro všechny projednávalo ve Sněmovně a lesbická matka šla diskutovat s poslanci o tom, proč ho chtějí nebo nechtějí,“ přiblížila Fridrichová pro iDNES.cz s tím, že Rada ČT jí nyní vyčítá něco, o čem reportáž vlastně nebyla.

Aliance pro rodinu ve stížnosti totiž argumentovala tím, že reportáž byla zpracována pouze jednostranně ve prospěch názorového proudu, který prosazuje uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Podle Fridrichové však neřešila, jestli stejnopohlavní svazky ano, nebo ne. Většina oslovených poslanců se navíc vyjadřovala proti návrhu.

„Nejsem překvapená, že se kolem této reportáže zase rozvířila voda už jen proto, že kdykoli se ve vysílání 168 hodin objeví slovo ‚gay‘, paní Jochová (Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu, pozn. red.) píše stížnost. Mrzí mě, že Rada ČT tomu dává své kulisy,“ doplnila.

Jak Fridrichová také podotkla, za dvacet let se v Evropě vývoj ve věci stejnopohlavních svazků posunul dopředu a ve většině zemí už se neřeší, jestli ano, nebo ne, ale jak. „Rada ČT nás touto kritikou tlačí někam patnáct, dvacet let nazpět,“ dodala také s tím, že reportáž by nyní natočila úplně stejně jako tehdy.

Fridrichová se už dříve vyjádřila tak, že daná reportáž neměla za cíl znovu a dokola popisovat známé postoje obou táborů. To je podle ní dnes už mediálním evergreenem: „Vše zaznělo mnohokráte od uzákonění registrovaného partnerství v roce 2006,“ uvedla tehdy.

Rada ČT tuto obhajobu ve svém stanovisku odmítla. Uvedla, že „není možné argumentovat tím, že postoje obou táborů jsou známé a jsou mediálním evergreenem, proto se reportáž nezabývala stanovisky odpůrců. Jednak při použití této logiky mohla reportáž stejně tak dobře mapovat pouze stanovisko odpůrců a nezabývat se argumenty příznivců“.

Zavádějící informace stížnosti

Pro manželství pro všechny je přes 60 procent Čechů a Češek Průzkum agentury Median zjistil, že by manželství gayů a leseb podpořilo 67 procent lidí.

Zásadně proti je pouze 18 procent lidí.

Většinovou politickou podporu manželství pro všechny ale zatím nemá.

Podle iniciativy Jsme fér, která se zabývá zrovnoprávněním práv stejnopohlavních párů, však řadu zavádějících a nepravdivých informací obsahuje naopak stížnost Jochové.

Problematický je podle iniciativy například fakt, že se odvolává na tvrzení, že „psychosociální vývoj dětí u homopárů je nesrovnatelně horší než u heterosexuálních párů“. Toto tvrzení však bylo četnými akademickými výzkumy vyvráceno.

Výchova dětí v homoparentálních rodinách, tedy domácnostech, kde se nacházejí dospělé osoby stejného pohlaví, jež mají homosexuální orientaci, a obvykle nezletilé děti, má ve světě již více než 20 let podporu předních pediatrických, psychologických a dalších profesních asociací.

Jak podotýká například Petra Kutálková ve shrnující publikaci Duhové rodiny ve stínu státu, nerovné postavení vytváří situace, které ohrožují nejen rodiče, ale především zájmy dětí. Jak ukazují akademické výzkumy, které se týkají adopcí gay a lesbickými páry, sexuální orientace osvojitelů nemá vliv na adaptaci a vývoj dětí.

„Nám to neublíží a jim to pomůže“

Rada také konstatovala, že o porušení kodexu ČT mohlo jít v případě moderátorčina výroku „nám to neublíží a jim to pomůže“. Argumentovala, bodem kodexu, který říká, že „redaktoři si musí při vystupování ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor“.

Podle výzkumu agentury Median je však pro manželství gayů a leseb 67 procent lidí. „A zároveň se 96 procent LGBT lidí domnívá, že by přijetí manželství pro gay a lesbické páry zlepšilo kvalitu jejich života,“ podotkl ředitel iniciativy Jsme fér Czeslaw Walek s odkazem na výzkum veřejného ochránce práv z roku 2019.

Jak Walek upozorňuje, tvrzení oponentů, že „chrání“ heterosexuální rodiny před blíže neurčeným nebezpečím, evokuje, že manželství pro všechny páry představuje nebezpečí. „Jaké, už většinou nekonkretizují. Ale vytváří tímto tvrzením z jedné skupiny našich občanů a občanek a jejich dětí údajné nebezpečí pro zbytek společnosti. To rozhodně nepřispívá ke vzájemnému respektu, porozumění a soudržnosti společnosti,“ doplnil.

Rada ČT zároveň kritizovala pozvání sociologa Zdeňka Slobody. „O němž už ČT zapomněla zmínit, že je zakladatelem, aktivistou a LGBT lobbistou za platformu PROUD,“ argumentovala Aliance pro rodinu.

Aliance pro rodinu se na Radu ČT obrací se stížnostmi opakovaně. Vadila jí například reportáž, která zobrazovala stejnopohlavní rodinu, a označila ji za „pobuřující“. Jochová dlouhodobě argumentuje tím, že „manželství jako svazek muže a ženy je dnes ohroženo (...) i díky aktivistům LGBT komunity, kteří říkají, že chtějí manželství pro všechny“.