Jednorázové jízdenky by měly zlevnit, tvrdí pražský lídr ANO Nacher

Jaké jsou největší problémy, které nyní Prahu trápí a je třeba je řešit?

Pracovně jsem si to rozdělil na dvě skupiny. První jsou taková ta očekávaná témata, tedy doprava, kde je potřeba řešit dostavbu okruhů nebo nedostatek parkovacích míst, a dále bydlení, jelikož Praha trpí nedostatkem bytů.

Co spadá do té druhé skupiny?

Jedná se celkem o pět, řekněme, aktuálních témat, kam bych zařadil zejména peníze obecně a nákladný život Pražanů. Spousta věcí se místním obyvatelům zdražila. Bohatá Praha automaticky neznamená bohatý Pražan. Nakonec právě my jakožto opozice jsme navrhli balíček okamžité pomoci pro Pražany, kde jsou prostředky například na školkovné nebo příspěvek na bydlení. Zároveň bychom rádi podpořili růst tabulkových platů v Praze, protože žití zde je zkrátka nákladnější než jinde.

Kde na to hlavní město vezme peníze?

Praha musí získávat více peněz od státu v rámci rozpočtového určení daní. Metropole zajišťuje servis pro mnohem více lidí, než tady má trvalé bydliště. Projevuje se to například v současném nedostatku míst v pražských školách, což je další aktuální téma. Na pražské střední školy chodí mnoho mimopražských dětí. Praha by za to měla dostat od státu prostředky, které by okamžitě dala na navýšení těch kapacit.

Takže více peněz od státu by podle vás pomohlo řešit nedostatek míst ve školách?

Ano. Praha potřebuje stavět nové školy, rozšiřovat již existující a nabírat učitele, ale na to musí mít prostředky.

Je ještě nějaká oblast, kde je aktuálně problém a město by tam mělo směřovat více peněz?

Jednoznačně sport. Děti teď byly dva roky doma kvůli covidu, což s sebou nese negativní dopady, jako je obezita nebo kriminalita. A teď se všechno zdražuje. První, co lidé budou škrtat, jsou výdaje na kulturu a volnočasové aktivity, tedy sport a kroužky.

Zmiňoval jste finanční situaci Pražanů, nedostatek kapacit na školách a málo peněz do sportu. Dva problémy podle vás ještě zbývají.

Jedním z nich je noční klid, kvůli kterému se v poslední době množí stížnosti, a zvyšující se kriminalita ve městě. I na tu si lidé, obzvláště na sídlištích, momentálně stěžují.

Jak by Praha měla řešit současnou bytovou krizi?

Je potřeba nastartovat tu výstavbu, lépe vyjednávat s developery. Cestou by měla být i rekolaudace nebytových prostorů v centru zpátky na byty. Ta situace z 90. let, kdy tady bylo regulované nájemné a nedostatek kancelářských prostorů, se úplně otočila. Stejně tak by pomohlo vyřešit otázku krátkodobých ubytování, kterou už delší dobu řeším ve Sněmovně. Stále se ale nedaří předložit návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy, aby si tuto oblast mohly obce regulovat samy. Rekolaudací těchto objektů by se uvolnilo mnoho bytů k bydlení.

Ale staví se přece Smíchov City nebo Nákladové nádraží Žižkov.

Staví, ale jde to pomalu. Postavit něco v Praze trvá v průměru deset let, přičemž samotná stavba trvá rok a půl. Problém ale vidím hlavně v tom, že v případě změn územního plánu mnohdy současná koalice není ve shodě a spousta projektů by neprošla bez hlasů opozice.

V Praze je 32 tisíc prázdných městských bytů. Většinu vlastní městské části. Mohl by je magistrát například nějak motivovat, aby je zaplňovaly rychleji?

Tohle může Praha dělat ve chvíli, kdy si vyřeší své tisíce prázdných bytů. Zejména je potřeba upravit systém jejich přidělování. Kvůli němu totiž na byt například často nedosáhne ani matka samoživitelka, ale dostane ho někdo těžko začlenitelný do společnosti.

Jak se stavíte k omezování automobilové dopravy v centru na úkor cyklodopravy?

Všechna omezení, která se týkají centra a mají ten vzletný cíl v omezení tranzitní dopravy, mají smysl až v momentě, kdy budou dokončeny oba okruhy a radiály mezi nimi. V tu chvíli to určitě všichni přivítají. Zároveň ale nesmějí být cyklopruhy nesmyslné a nebezpečné. Podívejme se například na Podolské nábřeží. Tam je skvělá páteřní cyklostezka a vedle toho je cyklopruh, ve kterém jsem cyklistu nikdy neviděl. Navíc když máte zaparkované auto, pak cyklopruh a pak normální pruh, tak je to hrozně nebezpečné, protože se díváte při otvírání dveří, jestli nejede auto, ale kolo můžete přehlédnout.

Výstavbu Pražského okruhu ale opakovaně blokují žaloby. Mohlo by to město řešit nějak efektivněji?

Praha je obrovsky správně roztříštěná do 57 městských částí. Velmi důležitá je tedy komunikace. Primátor by měl mluvit s těmi městskými částmi a být v první řadě komunikátor a koordinátor. Že se to nyní nedaří, je vidět například na protialkoholové vyhlášce. Byť jsem abstinent, tak se výjimečně v odporu proti ní shodneme s primátorem. Ale na rozdíl ode mě jakožto opozičního zastupitele s tím primátor něco udělat mohl. Mohl to předjednat s městskými částmi, ale neudělal to.

Měla by zdražit MHD?

Roční kupon by měl zůstat stejný. V případě jednorázových jízdenek bych ještě zlevnil. To by totiž byla pozitivní motivace, jak nalákat do MHD sváteční řidiče.

Jednou z myšlenek vaší kampaně je zavedení jednotné parkovací zóny. Jak by to konkrétně Pražanům prospělo?

V Praze by už dále nebyly dva druhy Pražanů. Jedni mají totiž štěstí v tom, že mají kolem sebe parkovací zónu. Ti druzí, kteří ji ale nemají, pak musí místo k zaparkování hledat mezi auty lidí z jiných městských částí, nebo dokonce mimopražských. Kdyby byla jedna parkovací zóna pro celou Prahu, tak město jednak vybere víc na poplatcích, jednak Pražan s parkovacím oprávněním bude mít také jistotu, že nedostane někde pokutu.

Měla by Praha vlastnit většinové podíly i v jiných energetických firmách než v Pražské plynárenské?

Určitě ano. Základní infrastrukturu má držet stát nebo město. A nutno dodat, že v čele těchto firem bezpodmínečně musí stát odborníci.