Pražský okruh bez nového plánu nebude, říká lídr STAN v metropoli Hlaváček

Jak na vaši stranu dopadá kauza Dozimetr? Jaké jste z ní vyvodili důsledky? Neprohrál vám Petr Hlubuček volby již předem?

Kauza je to odporná, neomluvitelná. Zeptal jsem se nejdříve předsedy naší strany a pak i pražského výboru, jestli můžu kandidátku sestavit od znova. Bez jejich souhlasu bych do toho nešel. Lepší je podle mě čestná prohra než zbabělý ústup. STAN to poškodilo, vnímám však i dopady na další strany a my jediní jsme udělali radikální zpětnou vazbu. To nebylo snadné, všichni se tu známe a jsme skoro jako rodina.

Budete se snažit přesvědčit voliče spíše odspodu? Na příbězích méně známých lokálních politiků - starostů?

Určitě ano, na kandidátce máme asi dvacet takových. Jsou to starostové, místostarostové, zastupitelé, jejichž práce je vidět. Sestavili jsme pestrou kandidátku - jsou tam ženy, startupisté, vědci, inovátoři nebo umělci.

Čemu byste se v případě úspěchu v komunálních volbách nejvíce věnoval?

Jako architekt mám na starosti především rozvoj města, po čtyřech letech ve vedení Prahy ho již vnímám šířeji než předtím. Uvědomuji si, jak je tento problém komplexní a jak je důležité umět provázat všechny oblasti. S novou výstavbou totiž přichází ruku v ruce i téma školství či bezpečnosti a sociální oblasti. Velkým tématem, kterému se věnuji, je také energetika. Dostupnost světla a tepla na příští měsíce a roky bude pro mnoho lidí klíčová. Za úspěch ve volbách bych považoval dvouciferný výsledek.

Podzim a zima budou zřejmě pro mnoho Pražanů kritické období, mnohým se zvýší ceny za energie o desítky procent. Jaký máte postoj k řešení energetické krize?

Tento problém je výraznou měrou v rukách vlády. My v Praze ale neleníme a komunikujeme o tom s ní. Nejvíce s panem ministrem Síkelou a jeho lidmi. Připravujeme třeba vybudování tepelných čerpadel z odpadních vod, což by znamenalo výraznou energetickou soběstačnost metropole. V první fázi bychom tím mohli vytopit například celé Bubny, Palmovku či Veleslavín. Při vyšším stupni čerpadel bychom se pak už bavili o teplu pro třetinu Prahy včetně centra. Když k tomu přičteme plánované přestavění spalovny, mohli bychom mít do patnácti let Prahu z poloviny energeticky samostatnou.

Léta jste pracoval jako šéf Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, vaše téma je také městské územní plánování a Metropolitní plán. Jak je pro Prahu tento dokument důležitý?

Územní plán je nástroj stejně jako třeba pravidla silničního provozu, jen má bohatší grafickou přílohu. Díky zkušenosti ze zahraničí víme, že celkový plán stačí mít jednodušší, doplněný o složitější lokální plány. Momentálně máme územní plán, který není špatný, ale je starý. K tomu novému jsme i díky digitalizaci dostali hodně připomínek, za což jsem rád. Kolegové se s nimi snaží vypořádat a věřím, že se jim to povede. Bude to nezbytné, bez nového plánu totiž například těžko někdy dostavíme Pražský okruh.

Kdy se ho podaří schválit?

Jsou dvě možnosti, pokud budou zásahy do současné podoby plánu menší a nebude potřeba další veřejné projednání, stihne se to za rok až rok a půl. V té delší verzi to je pak dva až dva a půl roku.

Co je podle vás nyní největším problémem Prahy? A jak byste ho ve hnutí STAN chtěli řešit?

Dostupné bydlení, doprava a přidal bych také nějaký sociální smír. Jako úplně největší problém však považuji chování některých politiků, kteří si občas představují, že budou jen rozhodovat, jestli budou věci směřovat více doprava či doleva. Politika je přitom hlavně o tom, najít cestu ke společnému kompromisu, často je potřeba věci koordinovat, probírat a domlouvat. Jako příklad můžu uvést dohodu s lidmi, kteří napadli územní rozhodnutí metra D. Najít řešení aktivně, nečekat dva měsíce na právníky. Nejsem si jistý, že tohle je sdílená představa o naší komunální politice. Největší nebezpečí v Praze tak vidím v nekompetenci.

Jak podle vás metropole zvládla nápor uprchlíků před válkou na Ukrajině? Daří se je podle vás integrovat do naší společnosti?

Tu první fázi zvládla Praha výborně, což ocenili i nejrůznější komentátoři ze zahraničí. Pomohla tomu i zvýšená profesionalita všech složek pražského IZS. Hasiči, policisté i záchranáři odvedli svou práci nad rámec možností. Teď přichází kruciální fáze, nápor na školy je i tak obrovský a lidé jsou z války již dost unavení, není to žádná zábava a negativní ohlasy na Ukrajince se zvyšují. Myslím si, že nám může pomoci i zkušenost města s integrací Vietnamců, která proběhla skvěle a kteří nám toho v dlouhodobém měřítku také hodně dali.

S kým byste v případě úspěchu ve volbách šli do koaliční spolupráce? A s kým určitě ne?

Spolupracovali bychom s každou demokratickou stranou.

Je jí podle vás hnutí ANO?

V případě,že se jí nějakým způsobem stane hnutí ANO, tak i s ním. ANO je podle mě jiný příběh, neřadím je na stejnou úroveň jako komunisty a SPD, kteří jsou destruktivní a myslí jen na sebe, městu by nic nepřinesli. ANO však není ani klasická demokratická strana, musela by tam proběhnout nějaká transformace.