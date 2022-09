Nebudu zakyslý kritik, tvrdí poražený Vomáčka. Kravařím vládl 31 let

Co říkáte výsledkům?

Nějaké náznaky před volbami už tam byly, takže mě to dvakrát nepřekvapilo. Beru to jako svobodnou vůli voličů a právo člověka volit podle sebe, což se takto projevilo.

Po 31 letech končíte jako starosta Kravař, jak to vnímáte?

Přiznám se, že mi spadl obrovský kámen ze srdce. Člověk to má na sobě 7 dní v týdnu 365 dní v roce. Řeší, že zrovna sněží, kdo prohrne, kdy prohrne. Pak volají ze školky, že jim tam zatéká. Celá řada lidí, kteří mě v sobotu potkali, mi říkala - ty jsi neskutečně vyrovnaný. Opravdu, je to pro mě obrovská úleva. Chci se teď víc věnovat práci poslance, trochu zklidnit tempo. Obrací se na mě ostatní starostové v regionu, že s něčím potřebují pomoc. A já jim s tím moc rád pomůžu, budu na to mít čas. (Vít Vomáčka je ve Sněmovně za koalici SPOLU, navržen ODS, pozn. red.)

Jak bude podle vás vypadat nové vedení obce?

Myslím, že jsou tam jednoznační lidé, kteří dostali důvěru občanů, a já jim do toho vůbec nebudu mluvit. Nechci se k tomu vyjadřovat, aby to nevypadalo, že jsem zhrzený nebo že jsem neunesl porážku, tak to určitě není. Nastoupí nové vedení, které určitě bude mít jiné pohledy, jiné priority a to je potřeba vzít na vědomí. Určitě nebudu zakyslý opoziční kritik nového vedení.

Co jim po sobě na úřadě zanecháváte?

Ač je září, všechny finanční příspěvky jsou zaplacené do konce roku. Kravaře nemají žádný úvěr, žádnou zástavu majetku. Pokud se nemýlím, na účtě je asi 6,5 milionu korun, a přitom je všechno zaplacené. Velké opravy komunikací jsou předjednané za velice rozumné peníze. Jednali jsme také hodně vážně na téma rekonstrukce budovy vlakového nádraží. Všechno bude záležet na tom, jaké priority si stanoví nové zastupitelstvo.

Jak hodnotíte volební účast 50,24 procenta? Je navlas stejná jako před čtyřmi lety, o něco vyšší než republikový průměr.

Já jsem pragmatický člověk, takže ty informace beru jen na vědomí. Kdo chtěl, šel k volbám, kdo nechtěl, nešel. Je správně, že není povinnost volit.