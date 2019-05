TOP 09 si „vypůjčila“ slogan fotbalové Slavie. Jsme velkorysí, vzkázal Tvrdík

17:35 , aktualizováno 17:35

Fotbalová Slavia v těchto dnech bojuje o to, aby po dvou letech opět získala ligový titul. Představitelé politických stran TOP 09 a Starostové a nezávislí (STAN) zase o to, aby uspěli ve volbách do Evropského parlamentu. Jak dopadli, budou fotbalisté i politici vědět zhruba za dva týdny. Během nich je bude provázet úplně stejné heslo - Spolu jsme silnější!