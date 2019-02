Volby by i přes pokles vyhrálo ANO. Místa neobhájily TOP 09 a STAN

Zvýšení ochoty sympatizantů stran nad pětiprocetním prahem zúčastnit se voleb vedlo u většiny k jejich lepšímu výsledku ve volebním modelu. Volební účast u sympatizantů ANO zůstala beze změny, přesto by hnutí nyní volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo s 31,9 procenty.



Piráti ve volebním modelu agentury STEM skončili druzí s 15,7 procenty, v preferencích i volebním modelu dosáhli svého nejlepšího dosavadního výsledku. Třetí skončila ODS s 11 procenty, která od poloviny loňského roku na třetím místě mírně ztrácí.

Ve volebním modelu mírně posílila jak ČSSD, tak KSČM. Komunisté ve volebním modelu získali 8,5 procent, sociální demokraté se umístili těsně za nimi s 8,3 procenty.

Z hlediska vývoje stranických preferencí je ČSSD již ve druhém šetření mírně nad preferencemi KSČM. Pokles preferencí od voleb 2017 je u KSČM pozvolný, ale systematický.

Počátek roku přinesl SPD mírné zlepšení jak z hlediska preferencí, tak volebního modelu, v obou ukazatelích také mírně posílila KDU-ČSL.



Pod pětiprocentní hranicí by se podle průzkumu umístili TOP 09 a Starostové. Nacházejí se ale v pásmu statistické chyby, není proto možné jednoznačně určit, zdali by se do sněmovny dostali. Statistická chyba činí u menších stran okolo dvou procent, u větších okolo tří procent.

Piráti by získali o deset mandátů více

Zdá se, že listopadová nižší ochota účastnit se voleb v případě sympatizantů hlavních konkurentů ANO pominula. Za této situace by v přepočtu hnutí ANO ztratilo 13 mandátů a naopak o 10 mandátů více by získali Piráti. V počtu mandátů by mírně posílily všechny strany nad pětiprocentním prahem vyjma KSČM a SPD.

Na otázky ve výzkumu odpovídalo 1084 respondentů. Při dotazu, zda se respondenti chtějí zúčastnit poslaneckých voleb, odpovědělo kladně 57 procent, záporně 24 procent a rozhodnuto podle vlastního vyjádření není 19 procent dotázaných. Volební motivace ve srovnání s listopadem velice mírně, ale posiluje.