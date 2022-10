Budějovice poprvé povede primátorka, náměstky Škodové budou Maroš či Bouzek

Od voleb do zastupitelstva sice uplynuly již téměř tři týdny, ale o složení vedení krajského města ještě úplně jasno zatím není.

Vítězná ODS již sice podepsala memorandum o koalici s Piráty, TOP09, KDU-ČSL a Jihočechy, o podrobnostech koaliční smlouvy a konkrétním rozdělení funkcí se ale stále jedná. Nyní zástupci koalice zveřejnili první jména pro konkrétní pozice.

„O rozdělení jednotlivých rezortů stále jednáme, pár lidí ve vedení města už je ale jistých,“ uvedla budoucí primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová.

Prvním náměstkem by se dle jejich slov měl stát Petr Maroš, který stejně jako ona kandidoval za ODS. Na starosti by měl mít především finance a ekonomiku. Druhým náměstkem se stane Tomáš Bouzek za KDU-ČSL, který si stejně jako v minulém volebním období vezme na starost majetek, památkovou péči a správu domů.

Třetí náměstkyní se pak nově stane Zuzana Kudláčková kandidující za Piráty, jejím rezortem by mělo být životní prostředí a kultura. Na svém facebookovém profilu pak Piráti informovali, že jejich další člen Svatomír Mlčoch usedne v městské radě.

Dalším členem rady města má pak být Martin Maršík, který původně kandidoval za hnutí Občané pro Budějovice, pak ale podpořil současnou koalici samostatně jako člen Jihočechů. Díky jeho podpoře získala současná koalice nejmenší možnou většinu čítající 23 zastupitelů z 45.

Prozatím posledním jistým členem rady je Lubomír Bureš kandidující za ODS, který by se měl ujmout územního plánu a městské policie. Bureš spolu s Maršíkem budou svou pozici zastávat neuvolněně a při práci pro město se budou i nadále věnovat svému civilnímu zaměstnání.

Přesný datum podepsání koaliční smlouvy zatím není známý, koaliční strany čekají na vyjádření Pirátů. „Nejzazší termín pro podepsání koaliční smlouvy je 19. října. Později to určitě nebude, ale jestli to stihneme dříve, to nevím. Nyní to záleží na tom, jak rychle ji schváli Piráti ve svém interním hlasování,“ vysvětlila Škodová Parmová.

Podle historicky první primátorky Českých Budějovic by v kontrolním i finančním výboru měli usednout předsedové opozičních stran a hnutí.

V neděli večer zástupci ODS, Společně pro Budějovice, Pirátů a Jihočechů 2012 podepsali memorandum o vytvoření koalice.