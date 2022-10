Zvrat v jednání o koalici v Budějovicích, ODS může stačit jeden člen Jihočechů

Oficiálně je to stále jen jedna z variant. Předchozí jednání ODS se zástupci ANO i Občany pro Budějovice (OPB) však naznačila, že spolupráce ani s jedním uskupením by nebyla úplně jednoduchá. Návrh hnutí Jihočeši 2012 situaci hodně změnil.

„Výsledky komunálních voleb v roce 2022 v Českých Budějovicích přisoudily jeden mandát Jihočechům 2012. Mandát získal Martin Maršík na kandidátce Občané pro Budějovice. Jednohlasným vyjádřením rady Jihočechů 2012 je pověřit Martina Maršíka a předsedu hnutí Pavla Hrocha oslovením vítěze voleb v Českých Budějovicích, kterým je ODS, a umožnit tak vytvoření koalice bez hnutí ANO 2011,“ napsali v úterý Jihočeši na svůj facebookový účet.

Informaci dnes potvrdil i sám Pavel Hroch. „Je to tak, přikláníme se k této možnosti a dnes s tím zástupce ODS oslovím,“ reagoval. Hroch je náměstkem hejtmana Jihočeského kraje, kde vládnou rovněž s ODS. Z tohoto pohledu tak jejich postup není úplně překvapivý.

Zásadní bude, jak se k celé věci postaví také samotný Martin Maršík. MF DNES ho také oslovila, ale nechtěl se prozatím příliš vyjadřovat a odkázal právě na Pavla Hrocha.

Krok Jihočechů naopak dost zaskočil členy OPB. S nimi byl Maršík na kandidátce jako trojka a díky preferenčním hlasům se posunul na druhé místo. „Je to zvláštní. Když mi Pavel Hroch tuto informaci sdělil, rozhodně jsem z toho neskákal do stropu,“ reagoval předseda hnutí OPB Ivo Moravec, který byl v uplynulém volebním období náměstkem primátora.

Zatím samozřejmě není nic rozhodnuté. Ve hře je i nadále varianta, že budou v koalici vládnout s ODS a dalšími i členové OPB, či hnutí ANO. „Určitě není nic definitivně rozhodnuté a čekají nás další jednání,“ potvrdil Petr Maroš, který je ve vyjednávacím týmu ODS.

Pro občanské demokraty je ale varianta s Martinem Maršíkem lákavá z toho důvodu, že by díky tomu vzniklo prakticky úplně nové vedení města a tím by mohli ukázat nové směřování, což před volbami slibovali. Byť tedy Maršík už v minulosti v radě krajského města také seděl, ale to historicky i někteří další.

Naopak prakticky jistá už je spolupráce ODS, Společně pro Budějovice (TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů. Ti dohromady drží 22 křesel v zastupitelstvu, které má 45 členů.

„Tady už jsme v jednání pokročili mnohem dále,“ potvrdil Maroš. Shoda panuje na zásadních i menších projektech, které by měly být součástí budoucího koaličního programu, stejně tak je celkem jasno i o rozdělení některých postů.

Vydržela by nejtěsnější většina?

Například za Piráty by pozici náměstkyně zastávala jejich lídryně Zuzana Kudláčková. Naopak u Společně pro Budějovice zatím není jisté, zda by na postu náměstka pokračoval Tomáš Bouzek z TOP 09, či by místo něj nastoupil někdo z lidovců. ODS by pak samozřejmě držela pozici primátorky, kterou by se stala Dagmar Škodová Parmová, hejtman Martin Kuba by chtěl určitě být v radě města.

Pokud vyjednávání s Jihočechy dopadne pro ODS a spol. dobře, budou mít nejtěsnější většinu. To je asi to největší riziko, zda vládnout další čtyři roky jen s 23 členy v koalici.

Komunální volby v Českých Budějovicích vyhrála ODS, získala 16 mandátů, druhé ANO jich má 13, a třetí OPB šest. Následovala SPD se čtyřmi křesly, její šance na koaliční spolupráci jsou však mizivé. Tři zastupitele budou mít Piráti a Společně pro Budějovice.

Doposud na radnici vládne koalice ANO, OPB, Společně pro Budějovice a Čisté Budějovice se STAN. V zastupitelstvu má 26 křesel.