Nechci favorita Fialy, říká prezidentský kandidát Andrej Babiš

Nemrzí vás, že jste skončil druhý?

Ne, nemrzí. Je to fantastický výsledek. Mám obrovskou radost a chtěl bych poděkovat všem, co za mnou stáli. Manželce, dětem, týmu a všem lidem v hnutí ANO, kteří mi během kampaně pomáhali a podporovali mě. Nemyslím jen vedení hnutí, ale i lidi v krajích, ve městech nebo menších obcích. Vážím si každého hlasu – od seniorů, matek samoživitelek, podnikatelů, tátů od rodin, zaměstnanců. A samozřejmě podpory od spousty občanů, kteří měli odvahu si vylepit Babiše na své ploty a domovy. Takovou podporu jsem ještě nikdy neměl.

Čekal jste, že výsledek nakonec bude tak těsný?

Nečekal. Doufal jsem, že postoupím do druhého kola, ale takto těsný výsledek jsem nečekal. Zvlášť když proti mně stála skoro všechna média a takzvané elity. Dostat 1 952 213 hlasů je úžasný výsledek, vždyť ve sněmovních volbách v roce 2021 mělo hnutí ANO 1 458 140 hlasů. To je skoro o půl milionu hlasů víc. Bylo to skutečně nad moje očekávání a je to obrovská síla. Ale jedna věc mě hodně zklamala.

Co konkrétně?

To, jak spousta lidí na Twitteru, kteří za každým druhým slovem mluví o pravdě, lásce a demokracii, se začala navážet do lidí žijících na vesnicích za to, že mě volili, a mluvila o nich jako o ovcích, hlupácích a omezencích. Psali, že „Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí“, nebo že „Vzdělaná a inteligentní Praha zase zachraňuje tupý vidlákov“. To je neskutečná arogance. Skutečný demokrat přece snese názor druhého.

Na Pražském hradě by měl sedět prezident, který dnešní krizi zvládne.

Jaký pro vás bude generál Petr Pavel soupeř?

Pana Pavla a jeho lobbisticko-mediální mašinerii rozhodně nepodceňuji. On se připravuje na prezidenta už víc jak čtyři roky. Měl velmi dlouhou, drahou a propracovanou kampaň, která se na veřejnosti snaží budovat image hrdiny a zkušeného diplomata. V mnoha ohledech ale lže a přikresluje si realitu.

K tomu se ještě dostaneme. Nicméně zmínil jste, že generála Pavla volila zejména města. Čím budete chtít tento trend zvrátit?

Budeme mít další talkshow v krajích a setkávání s občany. Prostě to, co dělám v politice už deset let a budu dál dělat, pokud by si mě lidé zvolili za svého prezidenta. Setkávání se a debatování s občany přímo u nich ve městě nebo vesnici je pro mě ta nejdůležitější práce pro politika, ať to je místní zastupitel, poslanec, nebo prezident.

Boj teď v podstatě začíná od začátku. Čím budete chtít před druhým kolem oslovit a přesvědčit voliče, aby dali hlas vám, a ne generálu Pavlovi?

Jsem konzistentní, takže budu opakovat to, co říkám celou dobu. Jdeme do nejisté doby a jsem přesvědčený, že by na Pražském hradě měl sedět prezident, který dnešní krizi zvládne. Takový, který dokáže lidem naslouchat, ne jim jen rozkazovat. Můj program je jasný – budu pomáhat lidem. Kvůli Fialově vládě se propadla reálná mzda zaměstnanců zhruba o 10 procent, nejvíc ze všech zemí OECD. Životní úroveň je teď na úrovni roku 2018.

Debata prezidentských kandidátů na Nově. Zleva Andrej Babiš, Danuše Nerudová, Petr Pavel. (12. ledna 2023)

Máte ještě nějaké další priority?

Určitě. Na rozdíl od pana Pavla budu bojovat za české zájmy a pomáhat našim občanům. Nebudu ničí figurka. Generál Pavel je kandidát současné vlády, podpořený přímo premiérem Fialou. Stojí za ním paní Pekarová, pan Rakušan a další politici pětikoalice. Dá se proto očekávat, že Pavel na Hradě ochotně půjde na ruku současné vládě, která se už chystá zvyšovat daně, upravovat důchody, placení u doktora a další a další věci. Vláda jen čeká na to, až bude mít na Hradě tvárného prezidenta, aby všechny ty šílenosti prosadila.

A myslíte, že za vás by je neprosadila, když má většinu ve Sněmovně?

Já nejsem vládní kandidát. Já budu této bezohledné vládě šlapat na paty. Pokud se ale pan Pavel stane prezidentem, vláda se úplně utrhne z řetězu. Upozorňuji, že dosud alespoň musela předstírat zájem o každodenní starosti a problémy našich lidí. Pokud bude Pavel na Hradě, i s tím je konec.

Myslíte, že to bude stačit, když jste na podzim v komunálních a senátních volbách neuspěl u lidí s myšlenkou, aby vyslovili nedůvěru Fialově vládě?

Důvodů, proč nevolit generála Pavla, je spousta. Na rozdíl od něj já usiluju o mír a nemyslím si, že trvalý mír je iluze. V Evropě máme mír už 78 let, kvůli míru vlastně vznikla Evropská unie. Nechci, aby se válka rozšířila, musíme se snažit dostat znesvářené strany k jednomu stolu a na rozdíl od pana Pavla si nemyslím, že český prezident v tom nic nezmůže. Jak už napsal Masaryk: „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.“ Na tom se nesmí nic změnit.

Jak konkrétně byste se v tom chtěl angažovat vy?

Já nejsem voják, jsem diplomat. Mám zkušenosti z byznysu i politiky. Jako podnikatel jsem vybudoval firmu, která je jedním z pilířů české ekonomiky a která dává práci 40 tisícům lidí. Byl jsem premiér a ministr financí s jasnými výsledky – především růstem životní úrovně. Každý ví, že za Babiše bylo líp. Umím jazyky a mám kontakty na politiky a byznysmeny po celém světě, které bych využil ve prospěch naší země a našich občanů.

Jak budete usilovat o hlasy neúspěšných kandidátů, kteří už podporu vyjádřili Petru Pavlovi?

To, že někdo někoho podpořil, ještě nic neznamená. Každý volič je osobnost s vlastním úsudkem. Příkladem tomu může být pan Středula. Ten také doporučoval svým voličům, aby volili paní Nerudovou, a nemyslím si, že jí to výrazně pomohlo.

Budete opět i během nadcházejících čtrnácti dnů objíždět republiku v obytňáku?

To ještě probereme s týmem. Obytňák je taková pojízdná reklama, ale teď v zimě jsme v něm spíš vozili reklamní předměty. Uvidíme, na čem se domluvíme.

Pokud dostanete pozvání do debat, půjdete do nich diskutovat s Petrem Pavlem?

Ano, do některých televizních debat půjdu. Ale jde o pozvání, ne předvolání, jak se to některá média snaží hrát, takže to s týmem probereme a vybereme si, kam půjdu debatovat. V prvním kole se ukázalo, že jít do jedné největší debaty je správná cesta, takže ani teď nechci lidi zahltit.

Zapojí se teď do kampaně víc vaše manželka?

Bavíme se o tom. Ona je připravená mi pomáhat, s dětmi mě podporují, čehož si moc vážím. Ale nechci z toho zase dělat rodinnou reality show. Je to moje kampaň, moje rodina má právo na svůj život. Takže uvidíme.

Předseda hnutí Andrej Babiš se svou ženou Monikou na tiskové konferenci volebního štábu na pražském Chodově. (14. ledna 2023)

Kolik do závěru kampaně investujete? Vyčerpáte celý desetimilionový limit?

Nevím, neznám detaily, ale myslím, že se limitu přiblížíme.

Čekáte, že kampaň před druhým kolem bude vyhrocenější? V sobotu jste zaútočil na generála Pavla...

... já ale chci i nadále vystupovat pozitivně. Když se ale dozvím, že se na mě chystají nějaké podpásové útoky, nemůžu to nechat jen tak.

Ano, ve svém projevu po vyhlášení výsledků jste zmínil, že se na vás chystá kompro. A to ve spojitosti s KGB. Máte konkrétnější informace, co se chystá?

Ano, mám, ale teď z logických důvodů nechci víc říkat. Budu nicméně rád, když se informace, které se ke mně dostaly, nakonec vůbec nepotvrdí.

V souvislosti s Pavlovou minulostí jste už také prohlásil, že jediným prezidentem v Evropě, který byl „komunistickým rozvědčíkem“, je ruský prezident Putin. Je podle vás toto srovnání fér?

A bylo férové, když mě SPOLU, které teď podporuje pana Pavla, dalo před volbami na billboard s Putinem, kterého jsem nikdy neviděl? Na tiskovce jsem jen srovnal kariéry obou pánů, nic víc.

Generál Petr Pavel v reakci na váš projev prohlásil, že jen kňučíte a ztrácíte nervy před druhým kolem. Má pravdu?

Znáte české přísloví: Nezlob se na zrcadlo, máš-li křivá – slušně řečeno – ústa. Beru to tak, že se potrefená husa ozvala.

Při oznámení kandidatury jste řekl, že povedete slušnou kampaň. Platí to i pro druhé kolo prezidentské volby?

Ano. Ale to neznamená, že nebudu upozorňovat na snadno ověřitelná fakta, která mediální mainstream, který stojí za panem Pavlem, záměrně upozaďuje. Vláda a média si už ale svého kandidáta vybrala. Dobře vím, že do druhého kola jdu jako outsider. Ale naštěstí je to na lidech. Proto bych jim chtěl vzkázat: Budu vás potřebovat. Teď víc než kdy jindy. Čekají nás náročné dva týdny.