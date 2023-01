Lidé darovali Pavlovi na druhé kolo přes 1,2 milionu, Babišovi chodí haléře

Transparentní účet Pavel Petr Pohyby

Příjmy

Výdaje 2 000,00 Kč Štěpánek Petr - Držím palce 1 000,00 Kč Tomáš Kural - Drzime palce! 5 555,55 Kč BROŽ MAREK - Jediny kandidat, ktery nas dokaze perfektne reprezentovat a vladu si srovna pekne do late. 0,01 Kč Martin Kahoun - Instagram @martynscz 108,00 Kč David Forman - Z těch hrozných kandidátů jste určitě nejlepší volba a to o poměrně dost.. Ale pořád je co zlepšovat. Zobrazit více - 80 598,67 Kč Nákup: FACEBK *9UKRJJKQ32, fb.me/ads, IE, dne 13.1.2023, částka 80598.67 CZK - 29 570,68 Kč Nákup: FACEBK 58JVHJKQ32, fb.me/ads, IE, dne 12.1.2023, částka 29570.68 CZK - 24 200,00 Kč Nákup: FACEBK 4YTLLJ3Q32, fb.me/ads, IE, dne 12.1.2023, částka 24200.00 CZK - 24 200,00 Kč Nákup: FACEBK 8N4ZCJTQ32, fb.me/ads, IE, dne 12.1.2023, částka 24200.00 CZK - 311,00 Kč Zobrazit více Prezidentské volby 2023 - Volba prezidenta ČR zobrazit speciál