Nejrizikovější úsek Česka je v Ústí, na 200 metrech jde o život hlavně pěším

„Při těchto kolizích se v uvedeném úseku Všebořické ulice v letech 2017 až 2019 dva lidé těžce zranili a 19 se zranilo lehce,“ uvádí Václav Bálek, mluvčí pojišťovny Allianz, která žebříček nejrizikovějších míst sestavila s využitím veřejně dostupných dat.

Úsek se nachází na výpadovce z Ústí nad Labem směrem na dálnici D8. Je to důležitá a frekventovaná spojnice například s Teplicemi a Mostem.

„Zejména v odpoledních hodinách je velice hustý provoz. Na druhou stranu, co se týká chodců, je tu obrovské množství lidí, kteří ulici přecházejí. Na jedné straně je škola, školka, dva obchoďáky a dvě hospody,“ říká dopravní expert Jan Pechout.

„Lidi ale většinou bydlí na druhé straně silnice. Musí se tedy dostat z jednoho chodníku na druhý, a to je velký problém, protože je tu mnoho chodců, hustý provoz a nervózní lidi. Tím se z tohoto úseku stává opravdu nehodové místo,“ upozorňuje.

Nejrizikovější místa v Česku Všebořická ulice v Ústí nad Labem mezi křižovatkami s ulicí Dukelských hrdinů a 17. listopadu - 35 nehod, z nich 17 se zdravotními následky Křižovatka v severovýchodním cípu Hodonína, kde se silnice I/55 potkává s Měšťanskou ulicí - 18 nehod, z nich 17 se zdravotními následky Křižovatka na silnici I/9 v Jestřebí u České Lípy - 20 nehod, z nich 15 se zdravotními následky Žebříček sestavila pojišťovna Allianz podle policejní databáze dopravních nehod v letech 2017 až 2019

Podle dopravního experta na tomto úseku silnice chybí některé důležité věci.

„Například na první křižovatce směrem od Teplic chybí přechod pro chodce. Je tam zastávka MHD, ale lidé nemají, jak se k autobusu dostat. To je opravdu kritické místo,“ vysvětluje.

Další přechod pro chodce je podle odborníka správně označen a správně vybavený. Má totiž uprostřed ostrůvek, kde chodec může chvíli stát, než auta přibrzdí a zastaví.

„Třetí přechod směrem od Teplic je však podle mého nešťastně značený. Je v úzkém místě, pro řidiče je nepřehledný, je tu zastávka MHD a parkují zde auta,“ přibližuje Pechout.

„Navíc je za snížené viditelnosti neštěstí v tom, že tu vidíte lampu veřejného osvětlení, pak je přechod a pak další lampa. Je tam tedy dost špatně vidět a právě zde dochází k těžkým zraněním chodců,“ dodává.

Na otázku, jaké úpravy ústecký magistrát ve Všebořické ulici plánuje, mluvčí města Romana Macová odpověděla: „Úpravy jsou provedené - přechody pro chodce s ostrůvkem.“

Udělat silnici bezpečnější a snížit riziko dopravních nehod podle experta není jednoduché. „Silnice rozšířit nejde, lidi nebo školy přestěhovat na druhou stranu také nelze. Nemyslím si, že by situaci vyřešilo nějaké omezení rychlosti,“ uvažuje odborník.

Pomohly by další přechody se středovým ostrůvkem

„Možná by pomohlo směrem do města přidat ještě jeden nebo dva přechody se středovým ostrůvkem, kde by chodci měli pocit bezpečí. Lidi tu totiž někdy čekají i deset minut, aby se dostali na druhou stranu. Pak ztratí nervy a přebíhají v tu nejnešťastnější chvíli,“ podotýká Pechout.

V celém rizikovém úseku platí městská padesátka. „Hodně lidí říká, že to je předepsaná rychlost. Ale pozor, to je maximální povolená rychlost,“ varuje expert.

„Samozřejmě že bezpečnější je jet o něco pomaleji, protože když se blížím k přechodu pro chodce, nemůžu mít na tachometru padesátku, ale naopak musím sundat nohu z plynu. Musím totiž počítat s tím, že chodec bude chtít přejít, aniž by se pořádně rozhlédl,“ doplňuje.

Dalším z možných řešení by bylo světelné signalizační zařízení. „Semafory by dopravu výrazně zpomalily, ale na druhou stranu v souvislosti s dalšími přechody by se celý úsek výrazně zbezpečnil,“ předestírá Pechout.

„Stále je však nutné lidem důrazně připomínat, že chodec na přechodu nemá absolutní přednost,“ zdůrazňuje na závěr dopravní expert.

15. února 2019

Vedle části Všebořické ulice mezi křižovatkami s ulicí Dukelských hrdinů a 17. listopadu, je nebezpečná i křižovatka na výjezdu z města směrem k dálnici. V únoru 2019 se tam střetla dodávka se sanitkou převážející pacienta.

Celkem byli zranění čtyři lidé, všichni skončili v ústecké nemocnici. Nejhůře dopadl převážený pacient, který později podlehl zraněním, které při střetu utrpěl.