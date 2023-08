První nůž zlomil, tak šel pro další. Narkoman ubodal matku, dostal osm let

Seiml na svou matku zaútočil loni 20. listopadu v podvečer. V kuchyni si vzal nůž a šel za ní do koupelny, kde ji nejméně dvakrát bodl do oblasti ramene. Protože zlomil čepel, vrátil se do kuchyně, chopil se většího nože a znovu se vydal do koupelny. Následně ženu minimálně dvakrát bodl do krku.

Matka se mu nakonec ještě zvládla vytrhnout a utéct za sousedkou do prvního patra domu, kde zkolabovala. Po převozu do nemocnice zemřela.

„Nikdy si to neodpustím. Budu toho litovat do konce života,“ pronesl Seiml v jednací síni a takzvaně prohlásil vinu.

Během jednání se také v jednu chvíli zvedl a zeptal se soudce, proč neřeší, že tehdy přijela sanitka až za hodinu. „To bych chtěl podat stížnost,“ podotkl.

Připomněl rovněž, že v minulosti při hospitalizaci na psychiatrii v Brně zachránil jiného pacienta, který se chtěl zabít. Nelíbilo se mu, že to soudce nezmínil.

Podle dřívějšího vyjádření zdroje blízkého rodině si ho matka nastěhovala domů poté, co žil jako bezdomovec. Seiml měl kvůli svému psychickému stavu i předepsané léky, které ale nebral. Před soudem řekl, že denně vypil kolem deseti piv a občas si šňupnul pervitin.

Muž původně čelil obvinění z vraždy, nakonec ale bylo jeho jednání překvalifikováno na opilství. Ze znaleckých posudků totiž vyplynulo, že útočil ve stavu nepříčetnosti, do kterého se dostal kvůli předchozímu požití drog. Podle odborníků si přitom byl vědom jejich vlivu na své chování.

Zatímco za vraždu mohl dostat deset až osmnáct let, u opilství je sazba tři až deset let. Státní zástupce mu v obžalobě navrhl trest devět let, po prohlášení viny rok ubral.

„Takto navrhovaný trest je přiměřený a dostatečný,“ uvedl předseda senátu Roman Felzmann.

Seimlovi zároveň nařídil protialkoholní a protitoxikomanické léčení. Odsouzený pak má také ostatním pozůstalým zaplatit miliony korun jako odškodné. Záležet ale samozřejmě bude na jeho majetkových poměrech.