V Roudnici plánují lávku přes Labe, lidé budou vybírat ze dvou variant

Obyvatelé Roudnice nad Labem, cyklisté i turisté by se za několik let mohli dočkat nové lávky přes řeku Labe. Radnice tím chce vyjít vstříc přání veřejnosti, která poukazovala na to, že přecházení řeky přes stávající silniční most není příliš bezpečné. Město už má k dispozici studii lávky.