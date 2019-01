Primátor si nechal dát funkci na registrační značku auta, vzbudil posměch

„Přijde mi to směšné. Na posledním zastupitelstvu prohlásil, že šaty dělají člověka. Jsem toho názoru, že člověka dělá cit, rozum a srdce, nikoli oděv. Je to obrázek životních hodnot současného primátora. Bývalá paní primátorka jezdila s o třídu nižším vozem Škoda Rapid a stačilo jí to,“ říká například opoziční zastupitel Valdemar Grešík (Volba pro Děčín).

Primátor Hrouda kvůli tomu registrační značku měnit nehodlá.

„Co se dá dělat, už se stalo. Rozvířil jsem Děčín a město asi zažije patnáct minut své slávy. Kdybych byl truhlář, napsal bych si tam truhlář a asi by to nebylo zajímavé. Mimochodem, na rozdíl od minulých politických garnitur, já si auto řídím sám, nepotřebuji vlastního řidiče,“ argumentuje.

Předcházející primátorka Marie Blažková (ANO) však řidiče také nevyužívala.

Hrouda značku na služebním voze vysvětluje veřejnou prezentací funkce.

„Pracuji každý den od rána do večera. A že lidé mohou identifikovat svého primátora a někde ho oslovit, za to se nestydím,“ říká.

Protože primátorův nový služební vůz na magistrát dorazil v pátek, zatím nelze hodnotit, zda plní účel a jestli lidé svého primátora poznávají. „Zatím na mne nikdo neplivl,“ směje se Hrouda.

Na dotaz, zda není lepší se s obyvateli potkávat raději v kanceláři než u auta, odpověděl, že den otevřených dveří zavede a že se seniory, školáky nebo podnikateli se potkává pravidelně.

Speciální registrační značku má primátor i na soukromém autě

Hrouda má registrační značku na přání i na svém soukromém osobním sporťáku - THE BEA5T. Přestože se tím lidé baví, on sám registrační značky svých aut nepovažuje za narcistní gesto.

Zájem o značky opadá Dopravní odbor ústeckého magistrátu eviduje například registrační značku AL1BUNDA, jejíž majitel je podle všeho fanouškem seriálu Ženatý se závazky. Jako registrační značky na přání, které si lidé mohou pořizovat od ledna 2016, vydal také třeba T0PD0VCA, 001PILOT nebo VIPBOBO1. „Loni jsme vydali třiatřicet značek na přání,“ říká mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová. Například v Mostě jich bylo pětadvacet. „Celkem evidujeme od roku 2016 osmaosmdesát těchto značek,“ uvádí mluvčí mostecké radnice Alena Sedláčková s tím, že specifické značky využívá i úřad. Na několika vozech má tři písmena M jako Magistrát města Mostu. Od ledna 2016 vydaly úřady v kraji 736 registračních značek na přání. Kdo je chce, zaplatí 10 tisíc korun (5 tisíc korun za jednu cedulku). Zájem o ně byl zpočátku v celém Česku velký, ale pak opadl. Na každé značce musí být alespoň jedna číslice. Zakázaná jsou hanlivá slova nebo taková, která podněcují například k rasismu. Na silnicích v České republice lze potkat značky jako 666BANAN nebo BYL1KRAL. Značky, které poutaly pozornost, byly k vidění i dříve. Pro nápadné kombinace čísel se jim říkalo protekční či prominentní. Jednu takovou měl na svém služebním voze například někdejší hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc (ODS). Jeho superb „zdobila“ značka 1U1 0001. (gor)

„Můj osobní sportovní vůz má bezmála 300 koní, takže je to taková bestie. Značka vypovídá něco o tom autě, nikoli o řidiči. Jsou lidé, kteří si sny plní tím, že mají zahrady nebo lepí modely, já si ve 46 letech koupil sportovní auto a k této bestii se mi líbila i SPZ. Každý, kdo má značku na přání, navyšuje rozpočet, jsem patriot a rád jsem to městu zaplatil. Přeji každému, aby si ji udělal. Budeme zajímavé město a ještě nám do kasy přiteče dost peněz,“ glosuje.

Děčín si ostatně na značky „městských“ vozů potrpí. Auta magistrátu začínají písmenem M, následuje číslo a nápis DECIN, městská policie má MO, číslo a opět DECIN.

A primátor Hrouda plánuje nabídnout značky na vozech MHD i místním firmám, které si je zaplatí coby reklamu.

Opozice kritizuje nákup vozu

Opozici však u služebního vozu vadí zejména to, že si jej primátor pořídil krátce po nástupu do funkce.

„Navíc se při tom obešly směrnice města, což není šťastné. Výběrové řízení proběhlo elektronicky, poptávka na webu visela pět hodin,“ kritizuje Grešík.

Podle Hroudy opozice jen šíří fámy. Forma výběrového řízení byla podle něj pochybením úředníků a primátor pověřil kontrolní výbor přezkoumáním postupu.

„Vozidlo bylo koupeno na základě rozhodnutí rady, protože nabídková cena byla o 27 procent nižší než ceníková. Místo 1,3 milionu za tak vybavený vůz město i s DPH zaplatilo milion šest tisíc korun. Ve výběrovém řízení by byla cena mnohem vyšší,“ tvrdí primátor.

„Až se za několik let bude tento superb prodávat, jeho zůstatková cena bude vysoká,“ míní Hrouda.