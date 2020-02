Jeden kradl peníze z pokut, druhý prodával drogy. Policisté míří k soudu

„Při řešení přestupků v dopravě podle obžaloby vypisoval rozdílné částky do obou částí pokutového bloku. Do části předávané pachateli přestupku uváděl skutečnou výši uložené pokuty a do části následně zaevidovávané do informačního systému policie částky nižší, přičemž rozdíl si ponechal pro vlastní potřebu,“ popsal počínání jednoho z obžalovaných náměstek šéfa krajských státních zástupců Dan Anděl.



Policista podle spisu takto postupoval celkem ve 153 případech v době od ledna do poloviny září roku 2018 a přišel si díky tomu skoro na šedesát tisíc korun.



„Trestní řízení bylo zahájeno na základě vlastního poznatku z kontrolní činnosti Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,“ poznamenal Anděl. Případ bude řešit ústecký okresní soud.



Druhý policista podle obžaloby taktéž v předloňském roce celkem jednadvacetkrát obstaral jiným lidem buď za peníze, nebo zadarmo pervitin a marihuanu.

„Od června do září 2018 sám bez oprávnění vypěstoval pět rostlin konopí na balkoně svého bytu a konopí v usušeném stavu u sebe doma také přechovával,“ přiblížil náměstek Anděl.



Policista měl podle státního zastupitelství doma navíc osm platebních karet jiných lidí a také informoval dva známé, kde policisté zrovna provádějí silniční kontroly.



„Jeden z nich v danou dobu nesměl řídit, druhému podobnou informaci podle vyšetřovatelů předal, aby mohl bez odhalení jet svým autem nezpůsobilým k provozu na pozemní komunikaci,“ řekl Anděl.



Podle dřívějších vyjádření Generální inspekce bezpečnostních sborů se policista ke všem skutkům přiznal. Jeho případ leží u Okresního soudu v Děčíně.



Oběma obžalovaným policistům hrozí tresty v rozmezí od jednoho roku do pěti let vězení nebo zákaz činnosti. Kdy se však soudy začnou jejich případy zabývat, ještě není jasné, hlavní líčení zatím nenařídily.