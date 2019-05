Dělníci překopli kabel, plavecký areál zůstal bez vody a musel zavřít

„Dodavatel stavby Rekonstrukce letního areálu na Klíši přerušil přívodní kabel vedení elektrického proudu k čerpadlu, které je umístěno v podzemním vrtu. Plavecký areál je v tuto chvíli bez dodávky vody, proto jsme jej museli uzavřít,“ sdělila Martina Žirovnická, ředitelka Městských služeb Ústí nad Labem, které Plavecký areál Klíše spravují.

Odhadnout, kdy bude areál opět uveden do provozu je podle ní velmi těžké.

„Nezáleží to totiž na nás, ale na dodavateli stavby. Na něj tlačíme, aby co nejrychleji uvedl přívod elektrického proudu k čerpadlu do provozuschopného stavu,“ řekla ředitelka.

„Na zprovoznění elektrického proudu jsou však navázány také další věci. Až se spustí voda, musíme napřed vyzkoušet technologii a zjistit, zda je všechno v pořádku a funguje, jak má. To vše je potřeba udělat, než tam pustíme návštěvníky,“ dodala Žirovnická.

Plavecký areál by ale podle ní mohl opět začít fungovat v řádu hodin, nikoli v řádu dnů. „Rozhodně si nemůžeme dovolit dny ani týdny, chceme to opravit co nejdříve,“ nastínila ředitelka.

O otevření areálu budou městské služby informovat na Facebooku a svých webových stránkách.

Podle ředitelky Městských služeb Ústí nad Labem přesekli kabel zřejmě dělníci, když dělali výkopové práce pro inženýrské sítě. Vyjádření Metrostavu, který stavbu provádí, iDNES.cz shání.

Areál prochází kompletní obnovou

Oprava bazénu letního koupaliště začala koncem ledna, předcházelo jí však mnohaleté čekání a celá stavba byla v ohrožení kvůli problémům s projektantem.

Během rekonstrukce projde areál kompletní obnovou, přibudou masážní lehátka, vodní stěna nebo relaxační zóna. Pro děti se plánují nejrůznější atrakce jako skluzavka nebo lezecká stěna.

„Bude provedena částečná demolice stávajících bazénů, zemní práce, výstavba nového objektu se zázemím mezi plaveckými bazény, oprava stávajících objektů nebo dodávka nových nerezových bazénů včetně technických rozvodů a také dodávka atrakcí. Není to poprvé, co Metrostav bude na Klíši provádět rekonstrukce. Už před čtyřmi lety jsme tu opravovali vnitřní bazény,“ uvedl již dříve Vojtěch Kostiha z Metrostavu.

Bazény byly naposledy veřejnosti přístupné v červnu 2014, pak byla kvůli chátrání plovárna uzavřena. Původně měl klíšský areál nahradit akvapark a na něj navazující první krytá lyžařská dráha v Česku, golfové hřiště nebo multifunkční hala. Z toho ale sešlo.