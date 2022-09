OBRAZEM: V Českém Švýcarsku už po požáru raší nový život, opravy potrvají

Je to přesně měsíc, co hasiči po několikatýdenním boji zlikvidovali požár v Národním parku České Švýcarsko. Plameny zasáhly území přes tisíc hektarů. Fotografka MF DNES zachytila, jak to na některých místech vypadá nyní.