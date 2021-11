Historické nádraží u Litvínova chce kraj, sloužilo by kultuře či turismu

„Chtěli bychom ty prostory pochopitelně využít maximálně efektivně. Nabízí se celá řada témat, která by se tam dala prezentovat. Nádraží má navíc ideální polohu, je v dosahu ze všech možných stran,“ řekl Michal Soukup, ředitel mosteckého oblastního muzea, které spadá pod kraj a objekt by spravovalo.

Nápadů, co všechno by v něm mohlo vzniknout, je několik. Namátkou například expozice techniky související s železniční historií, ale třeba i konferenční centrum pro potřeby muzea, kraje či spolků.



Nápad na převod budovy vychází ze vznikajícího konceptu péče o budovy na historických tratích, který ve spolupráci s Ústeckým krajem a Správou železnic připravuje Nadační fond Moldavská dráha / Teplický Semmering.

Nádraží leží právě na Moldavské dráze. Nadační fond jedná ve spolupráci s dvaceti českými a saskými obcemi a dalšími institucemi už od roku 2018 o obnově propojení s Německem, konkrétně s Freiberskou dráhou.

Je třeba dostavět chybějící úsek mezi Moldavou a Holzhau. Není to nereálný plán. Podle posledních informací má saský ministr dopravy začátkem příštího roku prezentovat studii proveditelnosti.

Hejtman už má připravený dopis

Na české straně letos dostala zelenou obnova známé Kozí dráhy, zatím v úseku z Děčína do Telnice, a není vyloučeno, že časem dojde i k opravě zbylé části do Oldřichova u Duchcova, kudy vede trať Litvínov–Teplice, jejíž součástí je zastávka v Louce.

„Mohl by tak vzniknout jakýsi krušnohorský turistický expres, který by propojoval železnici u nás a v Sasku, což by dávalo smysl i z hlediska Montanregionu, hornických památek na seznamu UNESCO. A Louka by mohla být jakýmsi centrem těchto tratí,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) a připomněl i blízkost hornického muzea v Kopistech u Mostu, které je od Louky jen pár kilometrů.

Jednat se státem o převodu kraj zatím nezačal. „O to nádraží stojíme. Už mám připravený dopis, pošlu ho ale až nové vládě,“ sdělil hejtman Jan Schiller (ANO).

Na rekonstrukci, která by vyšla na desítky milionů korun, by pak kraj chtěl získat dotace.

3. srpna 2021