Most odměňuje za odlovení divočáků, v centru našli bachyni skolenou šípem

„S velkým množstvím černé zvěře se potýkáme dlouhodobě. Věříme, že finanční motivace zintenzivní odlov. Na letošní rok jsme na to vyčlenili částku 250 tisíc korun,“ uvedl primátor Marek Hrvol (ProMOST). Suma odpovídá vyplacení příspěvku za odlov 300 prasat.

Finanční bonus je určen pouze pro členy mysliveckých spolků. Střílet mohou jen v honitbách, tedy mimo obydlené čtvrti, v mimořádných případech i na nehonebních pozemcích na základě povolení odboru životního prostředí.

Nedávno takto odbor umožnil odstřel divočáků na městském hřbitově a u sběrného dvora, kde se skupiny prasat pohybují.

Myslivci finanční motivaci vítají. „Stoprocentně to pomůže. Náklady na odlov jsou nezanedbatelné. Členové mysliveckých spolků jsou často v důchodovém věku nebo mají takové zaměstnaní, které jim neumožňuje tento drahý koníček živit ze svého platu, takže jsou za každou korunu rádi. Při zvyšujících se cenách jednak střeliva, tak třeba i pohonných hmot, 800 korun hraje významnou motivační roli a počet odlovených divočáků poroste,“ uvedl Jaromír Antonov z Okresního mysliveckého spolku v Mostě.

Za loňský rok odlovili myslivci na Mostecku 318 divočáků. V letošním roce magistrát předpokládá, že to bude i díky odměně víc.

Most využívá i odchytové klece. V nich zachycené divočáky přímo na místě myslivci odstřelují. „Klece jsou sice účinné, ale myslivcům tento způsob jejich likvidace nepřipadá humánní,“ zmínil Hrvol.

Divoká prasata se v Mostě pohybují často v okolí Resslu, lesoparku Hrabák, kolem jezera Matylda, v okolí autodromu, pronikají i do oblíbeného parku Šibeník v centru města. Právě tady za poslední měsíc došlo už ke dvěma incidentům, kdy někdo zastřelil divočáka. V prvním případě šlo o bachyni zasaženou šípem, před pár dny pak tu někdo zasáhl prase střelnou zbraní.

Oba případy šetří policie, střelce se kriminalistům zatím nepodařilo vypátrat. Při zabití šípem se dopustil pytláctví, ve druhém jde podle policie o přestupek proti mysliveckému zákonu.

„Bohužel lidé si vůbec nevyhodnotí, čeho se tímto dopouštějí a jaké to pro ně může mít právní důsledky. Co se týká střelby šípem, tak to byl člověk, který se takto chová ke všemu živému,“ okomentoval myslivec Antonov.

Ústí dává 500 korun

S přemnoženými divokými prasaty se potýkají také v Ústí nad Labem. Tady se bachyně se selaty objevují na okrajích i v centru města. Myslivci zde prováděli za mimořádných opatření odstřel i v obydlených částech.

Magistrát odlov motivuje příspěvkem 500 korun. „V loňském roce jsme vyplatili 93 tisíc korun za odlov 204 kusů prasat,“ vypočetla vedoucí odboru životního prostředí ústeckého magistrátu Simona Karpíšková s tím, že finanční motivace splnila očekávání.

Ústí používá i odchytové klece, těch má šest, z toho tři jsou přenosné. „Klece se osvědčily jako vhodná doplňková metoda k tradičním formám odlovů v zástavbě města. Zvažujeme navýšení počtu přenosných klecí,“ doplnila Karpíšková.