Přemnožení divočáci se stahují do zahrad za ovocem a rozrývají trávníky

Přemnožená divoká prasata se stejně jako loni touto dobou stahují do Hluboček na Olomoucku. Láká je hlavně ovoce, které nechávají pěstitelé ležet pod stromy, nebo plody pohozené za plotem. Divočáci chodí i do místní části Hrubá Voda v sousedství lesů Vojenského újezdu Libavá. Pokud si zvyknou na lidi, může to být ještě větší problém.