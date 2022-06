Ubylo lidí bez lístku i agresivity, kontroly se strážníky chtějí v Ústí dál

„Černých pasažérů ve vozech MHD ubylo, ale samozřejmě se někteří snaží pořád jezdit bez jízdenky. Je to sysifovská práce,“ zhodnotil více než půlroční snahu o snížení počtu lidí bez platného jízdního dokladu mluvčí ústecké městské policie Jan Novotný.

„Osvědčila se i práce preventistů kriminality, kteří už na zastávkách cestující upozorňují, aby bez lístku do vozu ani nenastoupili,“ dodal s tím, že dosud provedli strážníci na všech linkách MHD téměř 500 kontrol, z toho jenom na trase do Neštěmic 204.

S revizorem na kontrolu pravidelně vyráží dvoučlenná hlídka městských policistů, na zastávkách se pak pohybují čtyři preventisté kriminality.

Podle starostky Neštěmic Ivety Tomkové (Vaše Ústí) se kontroly osvědčily a radnice s nimi chce pokračovat i v dalších měsících.

„Nebudeme tolerovat, aby jízdné platila jen část cestujících a zbytek jezdil načerno,“ má jasno starostka. „Kontrolami jsme alespoň část obyvatel Neštěmic donutili k tomu, aby si jízdenku koupili. A ti, kteří odmítli, pak velmi často měli smůlu a do trolejbusu nastoupit nemohli. Taková jsou pravidla a musí je dodržovat všichni,“ doplnila Tomková.

Se společnými kontrolami se strážníky chce pokračovat i dopravní podnik. A to nejen kvůli cestujícím bez jízdenky, ale i agresivním lidem.

„Naši revizoři si to velmi pochvalují. Na některých linkách se často potýkají s ústním napadáním, někteří cestující na ně plivou nebo jim vyhrožují. V těchto případech je autorita přítomného strážníka namístě,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.

Analýzu přesného poklesu lidí bez jízdenky bude dopravní podnik teprve zpracovávat.

Kontroly se však nesoustředí pouze na problematické lokality, probíhají i na dalších linkách.

„Od loňského října do května bylo z prostředků hromadné dopravy kvůli různým přestupkům vykázáno asi 2 300 osob,“ uvedl Novotný s tím, že nejvíce případů bylo spojených s chybějící ochranou nosu a úst v době, kdy toto nařízení platilo, 28 případů se týkalo požívání alkoholu, šest případů narušování veřejného pořádku a dva případy znečištění veřejného prostranství.

Snížit počet cestujících bez jízdenky by pomohl i nástup plošného nástupu do vozidel pouze předními dveřmi, které město už v minulosti zvažovalo. V tom případě by však bylo nutné změnit jízdní řády, protože v ranních a odpoledních hodinách nastupují desítky cestujících a docházelo by ke zpoždění spojů.